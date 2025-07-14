Які соцвиплати оновлять — Finance.ua

Які соцвиплати оновлять Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Які соцвиплати оновлять

Як написав у своєму зведенні президент України Володимир Зеленський, Уряд оновить державну підтримку громадян. Готується до затвердження модернізація низки соціальних виплат.

Кого стосуватиметься

Це стосуватиметься виплат при народженні дитини, підтримки матері протягом перших років після народження дитини.

Триває реалізація ініціативи щодо «Пакунка школяра».

«Майже 180 тис. українських сімей цього року отримають кошти від держави на підготовку дітей до школи», — сказав Зеленський.

Де кошти взяти

«У держави є гроші для забезпечення безкоштовним харчуванням у школах дітей із 1-го по 4-й класи, а також на прифронтових територіях — усіх дітей із 1-го по останній класи. Як би не було складно, урядовці знаходять ресурс для соціально значимих рішень», — підсумував він.

Раніше Міністерство соціальної політики повідомляло , що, а 2026 році вміст «Пакунка малюка» переглянуть. Востаннє вміст пакунка був оновлений у 2023-му: з’явився теплий одяг, збільшено розмір ковдри, додано практичні пелюшки. За офіційною інформацією Міністерства соціальної політики, вміст «Пакунка малюка» переглядається не рідше ніж один раз на чотири роки.

Нагадаємо, «Пакунок малюка» при народженні дитини в Україні видають з 1 вересня 2018 року.

З 2020 року запроваджено механізм отримання грошової компенсації за нього. Мінсоцполітики визначило, що вартість «Пакунка малюка» становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років на дату народження дитини.

З 1 січня 2025 року прожитковий мінімум для всіх соціальних та демографічних груп залишився незмінним, в тому числі й для дітей до шести років, вартість «Пакунка малюка» та розмір його грошової компенсації у 2025 році є такими самим, як у 2024 році, і становлять 7 689 гривень.

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