ТОП-4 галузі, де в Україні найбільше зростають зарплати — Finance.ua
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ТОП-4 галузі, де в Україні найбільше зростають зарплати

Особисті фінанси
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ТОП-4 галузі, де в Україні найбільше зростають зарплати
ТОП-4 галузі, де в Україні найбільше зростають зарплати
Як розповів заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку Дмитро Завгородній, найбільше зростають зарплати та є попит на працівників у сфері промисловості.
«Особливо переробна промисловість. Це і легка промисловість, і металообробка і деревообробка. Держава дуже багато інвестує в цю галузь зараз. Вони є частиною оборонно-промислового комплексу. Ці компанії постачають до ЗСУ запчастини, зброю, дрони і так далі» — сказав він.
Також він додав, що в багатьох регіонах вже є дефіцит кадрів у сфері будівництва.
Водночас, як свідчить Моніторинг основних подій в економіці України за травень 2025 року, у січні-травні 2025 року в Україні стало менше зареєстрованих безробітних, ніж за аналогічний період 2024 року. Це пояснюється як міграцією, так і мобілізацією до Збройних Сил.
На 5 тисяч осіб зменшилася і кількість працевлаштованих безробітних у порівнянні з січнем-травнем 2024 року.

Зарплати

А за даними Держстату, у першому кварталі 2025 року середня зарплата штатного працівника становила 23 460 грн, що на 24,1% більше, ніж у першому кварталі 2024 року.
Регіони
У червні 2025 року середня зарплата в Києві сягнула 29 500 грн. Це на 23% більше, ніж торік.
У Львові заробітки зросли до 26 000 грн, що на 21% більше, ніж рік тому.
Харків утримує позиції із середньою зарплатою 22 000 грн (+22% за рік) за рахунок дистанційної роботи — регіон досі дає чимало вакансій, попри щоденні загрози.
Ще складніше у Миколаєві та Херсоні. Через війну ці регіони втратили багато бізнесів і досі не можуть відновити економічну активність, відповідно приріст зарплат низький — 14% і 9%, що становить 20 000 грн та 18 500 грн відповідно.
Водночас середня зарплата по країні станом на 1 квітня 2025 року, за підрахунками Пенсійного фонду України, становила 19 430 гривень.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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