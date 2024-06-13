День фінансів: рішення щодо облікової ставки, санкції проти росії, нові правила проходження ВЛК — Finance.ua

День фінансів: рішення щодо облікової ставки, санкції проти росії, нові правила проходження ВЛК Сьогодні 17:50

Четвер, 13 червня. Чому Нацбанк вирішив знизити облікову ставку, та скільки отримуватиме бюджет України від економічного бронювання.

Рішення щодо облікової ставки. Національний банк України Національний банк України знизив облікову ставку до 13%. Це рішення Правління НБУ враховує поточний баланс ризиків, стримані показники інфляції та триваюче поліпшення інфляційних очікувань.

пожвавленню кредитування. Також на думку НБУ, це рішення сприятиме подальшому

Крім того, за даними Нацбанку, у травні середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,0% річних. Це на 0,2 в. п нижче, ніж місяць тому.

До речі, в новому відео на нашому YouTube каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв розповідає, скільки валюти купили українці в травні та чому встановили рекорд:

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російський валютний ринок. Оголошення санкцій вплинуло на

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