День фінансів: рішення щодо облікової ставки, платні послуги у ЦНАПах, знижки на автоцивілку для ветеранів — Finance.ua

День фінансів: рішення щодо облікової ставки, платні послуги у ЦНАПах, знижки на автоцивілку для ветеранів Сьогодні 17:45

Четвер, 5 червня. ЄС планує поступове завершення дії тимчасового захисту для українців та змінює умови торговельного безвізу.

Облікова ставка НБУ

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. У разі посилення загроз для стійкого зниження інфляції до цілі 5% Нацбанк утримуватиме облікову ставку незмінною довше, ніж передбачалося квітневим макропрогнозом.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив , що попередні заходи з посилення монетарної політики сприяли помітному пожвавленню інтересу до строкових гривневих заощаджень. Так, з початку року і на кінець травня такі строкові депозити населення зросли на 19 млрд грн, а вкладення в гривневі ОВДП — на 11 млрд грн.

Також у Нацбанку пояснили , як працюватиме банк фінансової інклюзії та хто там зможе обслуговуватися.

Платні послуги у ЦНАПах

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про адміністративний збір. Нардепи пропонують встановити конкретні розміри адмінзбору за так звані «базові» адміністративні послуги, тобто послуги, яких потребують усі фізичні та юридичні особи, та інші затребувані послуги.

Наприклад, реєстрація бізнесу та земельних ділянок, які були безплатними, можуть коштувати 100−200 грн, а плата за реєстрацію шлюбу зросте з нинішніх 85 коп. до 200 грн.

Знижки на автоцивілку для ветеранів

Володимир Зеленський підписав закон, який зменшує на 50% вартість «автоцивілки» для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Знижка діятиме з 1 січня 2025 року на час воєнного стану та ще рік після його завершення.

lifecell підвищує ціни

Мобільний оператор lifecell повідомив про зміни в тарифах на міжнародні дзвінки та SMS. Нові умови набудуть чинності з 11 червня 2025 року. Так, 30 грн/хв коштуватимуть дзвінки до: Болгарії, Естонії, Латвії, Литви та Словенії. Одне повідомлення коштуватиме 10 гривень замість нинішніх 5 грн.

📱 Зберігати власні телефонні номери навіть у разі відмови від послуг конкретного оператора прагне багато хто з українців. Утім, не всі знають, що така можливість, справді, існує. У новому матеріалі ми розглянули покрокові дії на прикладі звичних в Україні операторів:

«Рамштайн-28»

Міністр оборони Рустем Умєров за підсумками 28-го засідання Контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн» заявив , що в 2025 році безпекова допомога перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни.

Він обговорив з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном подальший розвиток «данської моделі». Було досягнуто домовленостей про передачу першого траншу у розмірі 428 млн євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії.

AI-асистент в «Дії»

На порталі Дія розпочався внутрішній бета-тест асистента на базі штучного інтелекту. Першою доступною функцією стане можливість отримати довідку про доходи.

Тимчасовий захист для українців в ЄС

Європейська комісія запропонувала подовжити дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року. Водночас Єврокомісія закликає країни ЄС уже зараз готуватися до завершення цього режиму захисту. Йдеться, зокрема, про перехід на інші правові підстави перебування — наприклад, дозвіл на проживання через роботу, навчання чи наукову діяльність.

«Торговельний безвіз» для українських заліза і сталі

Рада ЄС продовжила дію сприятливого режиму торгівлі з Україною залізом і виробами зі сталі.

📢 «Рада ЄС ухвалила регуляторні правила, які продовжують призупинення захисних заходів ЄС проти заліза й сталі, щоб підтримати економіку України на тлі російської агресивної війни. Метою є полегшити виклики, з якими стикаються українські виробники внаслідок війни», — повідомили в Європейській раді.

🎬 Термін дії торговельного безвізу між Україною і Євросоюзом завершується. Які це матиме наслідки для нашої країни та українців — розповідаємо у цьому відео:

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