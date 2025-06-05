Послуги у ЦНАПах можуть подорожчати: що треба знати — Finance.ua

Послуги у ЦНАПах можуть подорожчати: що треба знати Сьогодні 14:50 — Особисті фінанси

Послуги у ЦНАПах можуть подорожчати: що треба знати

Більше сотні адміністративних послуг в Україні, що надаються ЦНАПами, можуть подорожчати.

Відповідний законопроєкт № 4380 прийняла у першому читанні Верховна Рада. Документ пропонує встановити нові розміри оплати за адміністративні послуги.

Навіщо це

Автори документу зазначають, що для держави та органів місцевого самоврядування плата за надання адмінпослуг є недостатньо компенсаційною через мізерні платежі: наприклад, платіж 13,60 грн за реєстрацію місця проживання, за реєстрацію шлюбу — держмито 85 копійок, «місцевий нотаріат» по 17 і 34 копійки тощо). Деякі держпослуги зараз взагалі є безоплатними для споживачів (реєстрація бізнесу, землі тощо).

Через це, кажуть автори, органи місцевого самоврядування недоотримують кошти навіть на підтримання системи надання адмінпослуг.

Окремою проблемою, як йдеться у пояснювальній записці, є недостатня прозорість цих платежів. Через «законодавчу невпорядкованість» із громадян у деяких сферах і досі стягуються сумнівні платежі. Наприклад, у ДП «Документ» за паспортні послуги стягують по 400 грн з особи, а пілотний проєкт «Шлюб за добу» дозволяє в Києві отримувати з громадян за цю адмінпослугу від 6 тисяч до 13 тисяч гривень. При цьому у місцевий бюджет надходить лише 85 копійок державного мита.

Що пропонують

Нардепи пропонують встановити конкретні розміри адмінзбору за так звані «базові» адміністративні послуги, тобто послуги, яких потребують усі фізичні та юридичні особи, та інші затребувані послуги. Наразі цей законопроєкт передбачає чіткі розміри адмінзбору за понад 170 найпопулярніших адмінпослуг.

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Ціни

У документі пропонується встановити, що за платну адміністративну послугу адміністративний збір не може бути меншим 20 гривень. Тобто або послуга має надаватися безоплатно, або з мінімальною платою 20 гривень.

Для електронних послуг збір буде дешевшим на 25% — таку норму пропонують, аби заохочувати саме електронну комунікацію, а не паперову та фізичну.

Натомість безоплатними залишаться визначені адміністративні послуги у сфері соціальногозахисту населення, пенсійні послуги, послуги для неповнолітніх осіб (в т.ч. перший паспорт громадянина України, реєстрація місця проживання) та осіб, які потребують особливого захисту.

Розміри адміністративних зборів, згідно з законопроєктом, пропонують переглядати не рідше ніж раз на три роки.

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