«Данська модель»: Україна отримає 1,3 млрд євро допомоги (на що підуть кошти) — Finance.ua

«Данська модель»: Україна отримає 1,3 млрд євро допомоги (на що підуть кошти) Сьогодні 13:28 — Казна та Політика

«Данська модель»: Україна отримає 1,3 млрд євро допомоги (на що підуть кошти)

розвиток «данської моделі». Міністр оборони України Рустем Умєров під час засідання Контактної групи з питань оборони України (" Рамштайн ") у Брюсселі обговорив з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном подальший

Про це повідомляє Міноборони

Було досягнуто домовленостей про передачу першого траншу у розмірі 428 млн євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії.

На що підуть кошти

Кошти найближчим часом надійдуть на виробництво української зброї: артилерії, ударних дронів, ракет та протитанкових засобів.

Загалом оборонна підтримка України за «данською моделлю» масштабуватиметься до 1,3 млрд євро вже у 2025 році. Частина цих коштів надійде від доходів із заморожених російських активів.

«Данська модель» — це унікальний механізм прямої підтримки українського ОПК, який демонструє довіру до української армії, визнання спроможностей вітчизняних виробників і реальний вклад у зміцнення Сил оборони України.

«Це інвестиція в нашу перемогу — у зброю, яка виробляється в Україні, у безпеку всієї Європи. Вдячний Данії за лідерство. І особливо міністру Поульсену за непохитну підтримку України», — зазначив Рустем Умєров.

2025 рік стане рекордним за обсягами безпекової допомоги. Партнери України вкотре підтвердили свою рішучість підтримувати нашу країну у протистоянні російській агресії. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров за підсумками 28-го засідання Контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн».

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