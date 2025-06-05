«Данська модель»: Україна отримає 1,3 млрд євро допомоги (на що підуть кошти) — Finance.ua
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«Данська модель»: Україна отримає 1,3 млрд євро допомоги (на що підуть кошти)

Казна та Політика
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«Данська модель»: Україна отримає 1,3 млрд євро допомоги (на що підуть кошти)
«Данська модель»: Україна отримає 1,3 млрд євро допомоги (на що підуть кошти)
Міністр оборони України Рустем Умєров під час засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") у Брюсселі обговорив з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном подальший розвиток «данської моделі».
Про це повідомляє Міноборони.
Було досягнуто домовленостей про передачу першого траншу у розмірі 428 млн євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії.
На що підуть кошти
Кошти найближчим часом надійдуть на виробництво української зброї: артилерії, ударних дронів, ракет та протитанкових засобів.
Загалом оборонна підтримка України за «данською моделлю» масштабуватиметься до 1,3 млрд євро вже у 2025 році. Частина цих коштів надійде від доходів із заморожених російських активів.
  • «Данська модель» — це унікальний механізм прямої підтримки українського ОПК, який демонструє довіру до української армії, визнання спроможностей вітчизняних виробників і реальний вклад у зміцнення Сил оборони України.
«Це інвестиція в нашу перемогу — у зброю, яка виробляється в Україні, у безпеку всієї Європи. Вдячний Данії за лідерство. І особливо міністру Поульсену за непохитну підтримку України»,
— зазначив Рустем Умєров.

2025 рік стане рекордним за обсягами безпекової допомоги. Партнери України вкотре підтвердили свою рішучість підтримувати нашу країну у протистоянні російській агресії. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров за підсумками 28-го засідання Контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн».
За матеріалами:
Finance.ua
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