Євросоюз продовжив на 3 роки «торговельний безвіз» для українських заліза і сталі — Finance.ua

Євросоюз продовжив на 3 роки «торговельний безвіз» для українських заліза і сталі
Рада ЄС продовжила дію сприятливого режиму торгівлі з Україною залізом і виробами зі сталі.
Про це повідомляється на сайті Європейської ради, передає Укрінформ.
Таке рішення прийнято, щоб підтримати економіку України в умовах російської агресії.
«Рада ЄС ухвалила сьогодні регуляторні правила, які продовжують призупинення захисних заходів ЄС проти заліза й сталі, щоб підтримати економіку України на тлі російської агресивної війни. Метою є полегшити виклики, з якими стикаються українські виробники внаслідок війни»,
сказано у повідомленні.
Водночас Європейська комісія може призупинити виконання регуляторного акта щодо окремих виробів на термін до 12 місяців.
Таке рішення може бути прийняте у разі, якщо імпорт цієї продукції з України буде загрожувати стабільності виробництва європейської промисловості.
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Регуляторні правила про призупинення захисних заходів проти заліза і сталі з України набудуть чинності 6 червня та застосовуватимуться протягом 3 років.
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