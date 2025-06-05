У Дії зʼявиться AI-асистент. Перша послуга — довідка про доходи — Finance.ua
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У Дії зʼявиться AI-асистент. Перша послуга — довідка про доходи

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У Дії зʼявиться AI-асистент. Перша послуга — довідка про доходи
У Дії зʼявиться AI-асистент. Перша послуга — довідка про доходи
На порталі Дія розпочався внутрішній бета-тест асистента на базі штучного інтелекту. Він допомагатиме українцям отримувати державні послуги.
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у коментарі для телеканалу «Ми-Україна».
За словами Федорова, на першому етапі він відповідатиме на запитання користувачів, а з часом зможе повністю супроводжувати людину — від звернення до отримання довідки чи послуги.
Першою доступною функцією стане можливість отримати довідку про доходи.
Головна мета AI в «Дії» — вирішувати конкретні проблеми громадян. AI-асистент допоможе зменшити навантаження на держоргани, швидше обробляти звернення та показуватиме, якими сервісами можна скористатися.
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Міністерство цифрової трансформації вже також інтегрувало AI у свою внутрішню роботу.
Крім того, AI вже активно використовують у військовій сфері. Наприклад:
  • українські дрони можуть наводитися на цілі навіть за умов радіоелектронної боротьби;
  • працюють ШІ-керовані турелі, які захищають небо від ворожих дронів;
  • штучний інтелект допомагає обробляти супутникові знімки та дані з відео, що дозволяє оперативніше виявляти ворожі позиції.
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Нагадаємо, сервіс шерингу документів через «Дію» з 1 червня став платним для банків та фінансових установ. За підключення до сервісу банки та фінансові установи сплачують одноразово 21 617 грн, далі — 9,8 грн за кожну успішну операцію з документами. Шеринг одного документа є безкоштовним, два і більше (мультишеринг) — платним.
Крім того, Мінцифри запустило монетизацію цифрової платформи «Дія» та планує в майбутньому виокремити її в окрему державну компанію з потенційною можливістю виходу на IPO.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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