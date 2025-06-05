lifecell підвищує ціни на деякі послуги — Finance.ua
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lifecell підвищує ціни на деякі послуги

Особисті фінанси
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lifecell підвищує ціни на деякі послуги
lifecell підвищує ціни на деякі послуги
Мобільний оператор lifecell повідомив про зміни в тарифах на міжнародні дзвінки та SMS. Нові умови набудуть чинності з 11 червня 2025 року.
Про це повідомляється на сайті оператора.
30 грн/хв коштуватимуть дзвінки до:
  • Болгарії;
  • Естонії;
  • Латвії;
  • Литви;
  • Словенії.
lifecell також змінює умови використання пакетів хвилин для дзвінків у країни першої, другої та третьої груп. Тепер термін дії кожного пакету становитиме лише 2 дні з моменту нарахування.
Оператор також підвищує тариф на міжнародні SMS: з 11 червня одне повідомлення коштуватиме 10 гривень замість нинішніх 5 грн.
Всі інші умови тарифікації залишаються без змін.
Нагадаємо, Україна зробила ще один крок до «роумінгу як вдома». Президент Володимир Зеленський підписав закон № 12150 — фінальний крок для приєднання України до зони роумінгу ЄС Roam like at home. У разі позитивного висновку ЄК ініціює рішення про взаємне визнання внутрішнього ринку в сфері роумінгу. Це означатиме, що українці зможуть користуватись мобільним зв’язком у ЄС без додаткових витрат.
Зберігати власні телефонні номери навіть у разі відмови від послуг конкретного оператора прагне багато хто з українців. Утім, не всі знають, що така можливість, справді, існує. Finance.ua розглянув покрокові дії на прикладі звичних в Україні операторів «Київстар», «Vodafone Україна» та «Lifecell».
Раніше Finance.ua зібрав різні способи перевірки рахунку для абонентів усіх популярних мобільних операторів в Україні. Оператори мають по чотири варіанти, як перевірити баланс.
За матеріалами:
Finance.ua
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