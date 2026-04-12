Скільки українців опинилися за межею бідності внаслідок війни

Третина українців опинилася за межею бідності внаслідок війни

В Україні зріс рівень бідності унаслідок війни. Якщо під час пандемії COVID-19 він становив 22−23%, то зараз сягає близько 30%.

Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в інтерв’ю Центру економічної стратегії.

За її словами, попри значну міжнародну фінансову допомогу, рівень життя населення погіршується через війну. Водночас без зовнішньої підтримки ситуація могла б бути критичною.

«Якби ми не отримували допомоги від Європи, ми б тут, скоріше за все, просто не розмовляли», — зауважила Лібанова.

Безробіття зростає

Експертка зазначає, що в Україні зберігається явище застійного безробіття — коли люди довго не можуть знайти роботу.

Проблема найбільше зачіпає вразливі групи населення, зокрема тих, хто не має можливості або не готовий перекваліфікуватися відповідно до потреб сучасного ринку праці.

За оцінками Лібанової, потенційний резерв робочої сили становить приблизно у 1 мільйон осіб. Це включно з людьми, які не шукають роботу як з об’єктивних, так і з суб’єктивних причин.

Раніше Finance.ua писав , за словами Лібанової, сьогодні на українському ринку праці відчувається нестача працівників, а в післявоєнний період ця проблема тільки посилиться.

Після завершення війни в Україну можуть приїхати працювати дві категорії людей: робітники з бідніших країн та інженери.

Також ми зазначали , в Україні фактично зростатиме пенсійний вік, адже більше людей залишатимуться на ринку праці довше. Це пов’язано як із демографічними змінами, так і з трансформацією економіки, де зростає попит на досвід і кваліфікацію.

«Абсолютно все йде до того, що люди будуть працювати довше. Я не знаю, до 70, може до 90 — побачимо», — зазначила Лібанова.

