Що таке «складний відсоток» і де він працює
Складний відсоток підходить тим, хто планує інвестувати на довгий період. Його суть полягає в тому, що відсотки нараховуються не лише на вкладений капітал, а й на накопичені проценти. Простіше кажучи — це «відсотки на відсотки».
Про це розповідає онлайн-платформа з фінансової грамотності «Гаразд».
Формула складних відсотків
На відміну від простих відсотків, де прибуток нараховується лише на початкову суму, складний відсоток додає до вкладу відсотки з попередніх періодів, — і дохід зростає.
Математично це виглядає так: S = P x (1 + r)ⁿ, де P — початкова сума, r — відсоткова ставка за період, n — кількість років.
Наприклад, якщо інвестувати 200 тисяч гривень під 10% річних на 10 років, де щороку отриманий прибуток додається до вашої суми й на нього теж нараховуються відсотки, підсумкова сума становитиме понад 518 тисяч гривень: S = 200 000 x (1 + 0,10)10 = 518 748 грн.
Таким чином, лише за 10 років ваш капітал зросте у 2,5 раза.
Правило «72»
Для розрахунків використовується правило «72», яке дозволяє визначити, за який час ваші гроші подвояться. Для цього потрібно розділити 72 на річну відсоткову ставку:
- При ставці 10%: сума подвоїться через 7,2 року (72 / 10).
- При ставці 15%: сума подвоїться через 4,8 року (72 / 15).
Це правило також працює у зворотному напрямку — якщо ви хочете подвоїти капітал за 5 років, вам потрібна ставка 14,4% річних (72 / 5).
Де працює складний відсоток
Банківські депозити з капіталізацією. Відсотки додаються до вкладу, і наступне нарахування відбувається вже на більшу суму.
Акції (реінвестування дивідендів). Отримані дивіденди не витрачаються, за купуються нові акції, що збільшує капітал.
ОВДП. Купонні виплати можна реінвестувати в нові облігації, що дозволяє доходу накопичуватися.
Пенсійні накопичення. Регулярні внески протягом тривалого часу підсилюють ефект складного відсотка і збільшують суму накопичень.
Депозити vs НПФ: 20 років у цифрах — що насправді захистило ваші гроші
Раніше Finance.ua писав, коли мова заходить про накопичення, більшість українців автоматично згадують банківський депозит. Надійно, звично, зрозуміло. Недержавні пенсійні фонди (НПФ) — значно менш популярна відповідь, хоча існують в Україні від 2004 року.
Та що реально відбувалось із грошима в цих двох інструментах протягом останніх 20 років? Відповідьу нашій статті: Депозити vs НПФ: 20 років у цифрах — що насправді захистило ваші гроші
Також за темою
Що таке «складний відсоток» і де він працює
Чи зростуть тарифи на світло і газ в Україні: відповідь експерта
Як продати авто в «Дії» за кілька кліків: пояснення МВС
Навіщо сучасному спеціалісту портфоліо і як його створити
Як студенту керувати грошима: правило 50/30/20
Мінсоцполітики відмовилося від ідеї обовʼязкової накопичувальної пенсійної системи