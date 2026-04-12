Що таке «складний відсоток» і де він працює

Як працює складний відсоток
Складний відсоток підходить тим, хто планує інвестувати на довгий період. Його суть полягає в тому, що відсотки нараховуються не лише на вкладений капітал, а й на накопичені проценти. Простіше кажучи — це «відсотки на відсотки».
Про це розповідає онлайн-платформа з фінансової грамотності «Гаразд».

Формула складних відсотків

На відміну від простих відсотків, де прибуток нараховується лише на початкову суму, складний відсоток додає до вкладу відсотки з попередніх періодів, — і дохід зростає.
Математично це виглядає так: S = P x (1 + r)ⁿ, де P — початкова сума, r — відсоткова ставка за період, n — кількість років.
Наприклад, якщо інвестувати 200 тисяч гривень під 10% річних на 10 років, де щороку отриманий прибуток додається до вашої суми й на нього теж нараховуються відсотки, підсумкова сума становитиме понад 518 тисяч гривень: S = 200 000 x (1 + 0,10)10 = 518 748 грн.
Таким чином, лише за 10 років ваш капітал зросте у 2,5 раза.

Правило «72»

Для розрахунків використовується правило «72», яке дозволяє визначити, за який час ваші гроші подвояться. Для цього потрібно розділити 72 на річну відсоткову ставку:
  • При ставці 10%: сума подвоїться через 7,2 року (72 / 10).
  • При ставці 15%: сума подвоїться через 4,8 року (72 / 15).
Це правило також працює у зворотному напрямку — якщо ви хочете подвоїти капітал за 5 років, вам потрібна ставка 14,4% річних (72 / 5).

Де працює складний відсоток

Банківські депозити з капіталізацією. Відсотки додаються до вкладу, і наступне нарахування відбувається вже на більшу суму.
Акції (реінвестування дивідендів). Отримані дивіденди не витрачаються, за купуються нові акції, що збільшує капітал.
ОВДП. Купонні виплати можна реінвестувати в нові облігації, що дозволяє доходу накопичуватися.
Пенсійні накопичення. Регулярні внески протягом тривалого часу підсилюють ефект складного відсотка і збільшують суму накопичень.

Раніше Finance.ua писав, коли мова заходить про накопичення, більшість українців автоматично згадують банківський депозит. Надійно, звично, зрозуміло. Недержавні пенсійні фонди (НПФ) — значно менш популярна відповідь, хоча існують в Україні від 2004 року.
