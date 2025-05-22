Як швидко перевірити рахунок: інструкції для абонентів lifecell, Київстар та Vodafone — Finance.ua

Як швидко перевірити рахунок: інструкції для абонентів lifecell, Київстар та Vodafone Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Як швидко перевірити рахунок: інструкції для абонентів lifecell, Київстар та Vodafone

Мобільний зв’язок — це не лише про спілкування, а й про безпеку. Щоб мати змогу подзвонити у важливий момент або відповісти на повідомлення від рідних, варто завжди знати, що у вас є кошти на рахунку.

Finance.ua зібрав різні способи перевірки рахунку для абонентів усіх популярних мобільних операторів в Україні.

Оператори мають по чотири варіанти, як перевірити баланс.

lifecell

1. USSD-запит

Найпростіший спосіб — набрати *111# і натиснути кнопку виклику. Інформація про залишок коштів з’явиться на екрані миттєво.

Щоб дізнатися про підключені послуги — використовуйте код *121#.

2. Додаток My lifecell

У застосунку на головній сторінці відображається ваш поточний баланс, залишок інтернету, хвилин і SMS. Тут також можна поповнити рахунок, змінити тариф, замовити послуги тощо.

3. Дзвінок на короткий номер 5433

Це безкоштовний номер для зв’язку з автовідповідачем або оператором. Щоб дізнатися баланс, у голосовому меню натисніть «1», або «0» — для з’єднання з консультантом.

4. Меню SIM-картки

У налаштуваннях телефону відкрийте розділ «Програми SIM-картки» (або «Інструменти SIM»). Там оберіть «Баланси та послуги» — «Ваш баланс». Далі автоматично буде відправлено USSD-запит і на екрані з’явиться баланс.

Київстар

1. USSD-запити

Для перевірки основного рахунку — *111#, для бонусного — *110#. Цей спосіб перевірки балансу можна використовувати як на території України, так і за кордоном.

Щоб дізнатися про залишки інтернету, хвилин або SMS — наберіть *100# і дотримуйтесь підказок меню.

2. Застосунок «Мій Київстар»

У застосунку відображається повна інформація за вашим основним та бонусним рахунками: залишок на рахунку, інтернет, тариф, витрати. Також можна поповнити рахунок, додати номери рідних і бачити їхній залишок коштів.

3. Дзвінок на короткі номери 444 або 455

Після дзвінка автовідповідач повідомить, скільки коштів на рахунку, який тариф і коли буде списання за пакет. Послуга безкоштовна на території України.

4. Меню SIM-карти

У деяких телефонах автоматично з’являється меню з назвою «Kyivstar» або «Інструменти SIM». Виберіть «Послуги Київстар» — «Стан рахунку», і система повідомить вам інформацію.

Vodafone

1. USSD-коди

Для абонентів передплати: *101#.

Для контрактних абонентів: 10110#.

Для перевірки бонусів — 10114#.

2. Застосунок Vodafone

Додаток дозволяє бачити баланс, бонуси, тариф, а також змінювати налаштування й управляти кількома номерами одночасно.

3. Дзвінок на номер 111

Зателефонувавши, ви почуєте голосове повідомлення з інформацією про баланс. Дзвінок безкоштовний.

4. SIM-меню

У меню SIM-картки знайдіть розділ Vodafone. Тут можна не тільки побачити баланс, а й замовити послуги або змінити налаштування. Після вибору пункту система надсилає SMS із відповіддю.

Керуйте своїми витратами просто та ефективно за допомогою дебетової картки. Обрати оптимальний варіант для себе завжди можна на Finance.ua.

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