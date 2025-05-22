Як швидко перевірити рахунок: інструкції для абонентів lifecell, Київстар та Vodafone — Finance.ua
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Як швидко перевірити рахунок: інструкції для абонентів lifecell, Київстар та Vodafone

Особисті фінанси
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Як швидко перевірити рахунок: інструкції для абонентів lifecell, Київстар та Vodafone
Як швидко перевірити рахунок: інструкції для абонентів lifecell, Київстар та Vodafone
Мобільний зв’язок — це не лише про спілкування, а й про безпеку. Щоб мати змогу подзвонити у важливий момент або відповісти на повідомлення від рідних, варто завжди знати, що у вас є кошти на рахунку.
Finance.ua зібрав різні способи перевірки рахунку для абонентів усіх популярних мобільних операторів в Україні.
Оператори мають по чотири варіанти, як перевірити баланс.

lifecell

1. USSD-запит
Найпростіший спосіб — набрати *111# і натиснути кнопку виклику. Інформація про залишок коштів з’явиться на екрані миттєво.
Щоб дізнатися про підключені послуги — використовуйте код *121#.
2. Додаток My lifecell
У застосунку на головній сторінці відображається ваш поточний баланс, залишок інтернету, хвилин і SMS. Тут також можна поповнити рахунок, змінити тариф, замовити послуги тощо.
3. Дзвінок на короткий номер 5433
Це безкоштовний номер для зв’язку з автовідповідачем або оператором. Щоб дізнатися баланс, у голосовому меню натисніть «1», або «0» — для з’єднання з консультантом.
4. Меню SIM-картки
У налаштуваннях телефону відкрийте розділ «Програми SIM-картки» (або «Інструменти SIM»). Там оберіть «Баланси та послуги» — «Ваш баланс». Далі автоматично буде відправлено USSD-запит і на екрані з’явиться баланс.

Київстар

1. USSD-запити
Для перевірки основного рахунку — *111#, для бонусного — *110#. Цей спосіб перевірки балансу можна використовувати як на території України, так і за кордоном.
Щоб дізнатися про залишки інтернету, хвилин або SMS — наберіть *100# і дотримуйтесь підказок меню.
2. Застосунок «Мій Київстар»
У застосунку відображається повна інформація за вашим основним та бонусним рахунками: залишок на рахунку, інтернет, тариф, витрати. Також можна поповнити рахунок, додати номери рідних і бачити їхній залишок коштів.
3. Дзвінок на короткі номери 444 або 455
Після дзвінка автовідповідач повідомить, скільки коштів на рахунку, який тариф і коли буде списання за пакет. Послуга безкоштовна на території України.
4. Меню SIM-карти
У деяких телефонах автоматично з’являється меню з назвою «Kyivstar» або «Інструменти SIM». Виберіть «Послуги Київстар» — «Стан рахунку», і система повідомить вам інформацію.

Vodafone

1. USSD-коди
Для абонентів передплати: *101#.
Для контрактних абонентів: 10110#.
Для перевірки бонусів — 10114#.
2. Застосунок Vodafone
Додаток дозволяє бачити баланс, бонуси, тариф, а також змінювати налаштування й управляти кількома номерами одночасно.
3. Дзвінок на номер 111
Зателефонувавши, ви почуєте голосове повідомлення з інформацією про баланс. Дзвінок безкоштовний.
4. SIM-меню
У меню SIM-картки знайдіть розділ Vodafone. Тут можна не тільки побачити баланс, а й замовити послуги або змінити налаштування. Після вибору пункту система надсилає SMS із відповіддю.
📢 Керуйте своїми витратами просто та ефективно за допомогою дебетової картки. Обрати оптимальний варіант для себе завжди можна на Finance.ua.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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