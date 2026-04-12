У Мін’юсті пояснили, як отримати компенсацію за моральну шкоду

Стягнення моральної шкоди: що потрібно знати

Українці мають право на відшкодування моральних збитків за фізичні та психічні страждання, приниження честі чи порушення життєвих прав у разі неправомірних дій інших осіб.

У Міністерстві юстиції України роз’яснили , як працює цей механізм.

Що таке моральна шкода

Це негативні переживання особи через неправомірні дії або бездіяльність інших, які можуть полягати як у фізичних, так і у психічних стражданнях.

Найчастіше вона проявляється у:

фізичних стражданнях через каліцтва чи ушкодження здоров’я;

душевних стражданнях через протиправні дії щодо себе чи близьких;

стресі через пошкодження або знищення майна;

приниженні честі, гідності або ділової репутації;

порушенні нормальних життєвих зв’язків через неможливість продовження активного громадського життя.

Це лише основні приклади, механізм може поширюватися на інші випадки.

Як визначають суму компенсації

Щоб суд призначив компенсацію, потрібно довести факт шкоди (докази страждань чи втрат), протиправні дії винного, причинний зв’язок між протиправною поведінкою та шкодою та вину заподіювача, окрім випадків, коли закон передбачає відшкодування незалежно від вини.

Як правило, моральна шкода відшкодовується грошима. Фіксованої суми немає, адже суд оцінює характер і глибину пережитих особою страждань, зокрема з урахуванням таких обставин:

характер порушення і його вплив;

глибину страждань;

погіршення умов життя;

обмеження реалізації здібностей, планів і життєвих намірів;

інші обставини, що вплинули на інтенсивність та тривалість переживань.

Які документи підтверджують моральну шкоду

Експерти зазначають, у справах про моральну шкоду діє правило «що більше доказів, то краще». Суд оцінює докази у їх сукупності, і навіть за відсутності окремих документів може встановити факт моральної шкоди з огляду на обставини справи.

Які докази потрібно надати:

Медичні: довідки від лікарів, виписки з історії хвороби, рецепти на ліки, експертні висновки про фізичний та психологічний стан.

довідки від лікарів, виписки з історії хвороби, рецепти на ліки, експертні висновки про фізичний та психологічний стан. Фінансові: чеки на ліки, договори та квитанції про оплату послуг психолога чи реабілітолога.

чеки на ліки, договори та квитанції про оплату послуг психолога чи реабілітолога. Зміни способу життя: листки непрацездатності, довідки про припинення навчання чи заняття спортом.

листки непрацездатності, довідки про припинення навчання чи заняття спортом. Свідчення очевидців: письмові заяви або виклик до суду осіб, які можуть підтвердити зміни стану чи поведінки постраждалого.

«Закон надає потерпілому можливість вимагати справедливого відшкодування за пережиті страждання. Успіх такого захисту залежить від чіткого обґрунтування позиції, належних доказів та своєчасності звернення до суду», — додають у Мінʼюсті.

