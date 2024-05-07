День фінансів: рішення Кабміну для покращення бізнес-клімату, створення «банку банків», ринок праці у квітні — Finance.ua

День фінансів: рішення Кабміну для покращення бізнес-клімату, створення «банку банків», ринок праці у квітні Сьогодні 17:50

У вівторок, 7 травня, ухвалили важливі рішення для покращення бізнес-клімату та продовжили термін дії бронювання від мобілізації.

Валютна лібералізація. Нацбанк Нацбанк впровадив найбільший пакет пом’якшення валютних обмежень для підприємств з початку повномасштабної війни. Зокрема, скасовуються всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг.

покращення бізнес-клімату в Україні. Було скасовано постанову, яка обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг. До речі, Кабмін також ухвалив рішення дляв Україні. Було скасовано постанову, яка обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг.

Від чого залежить курс гривні до долара. Голова НБУ Андрій Пишний Голова НБУ Андрій Пишний пояснив , що курс гривні до долара зараз залежить від попиту та пропозиції на ринку. Але Нацбанк своїм втручанням забезпечує курсову стійкість та відсутність різких коливань.

«Банк банків». Мінфін та НБУ Мінфін та НБУ працюють над розробкою законопроєкту про Національну установу розвитку. НУР — це державна спеціалізована установа (банк банків) із спеціальним мандатом на відновлення та структурну трансформацію економіки. Саме вона має вирішити проблеми із кредитуванням релокованого бізнесу, бізнесу на прифронтових територіях, ВПО, а також проектів з високим рівнем ризику.

Додаткові виплати для військових. В Україні наразі існує 6 видів додаткової винагороди для військовослужбовців. Їхні розміри складають 100, 50, 30, 70, 15−30 тисяч та 2350 гривень. Детально про кожну виплату В Україні наразі існує 6 видів додаткової винагороди для військовослужбовців. Їхні розміри складають 100, 50, 30, 70, 15−30 тисяч та 2350 гривень. Детально про кожну виплату розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Ринок праці у квітні. За За даними Work.ua, дефіцит кадрів на ринку праці загострюється: вакансій стає все більше, кількість шукачів незначно, але зменшується, тож конкуренція продовжує падати. Проте вже третій місяць поспіль середній розмір заробітної плати не змінюється.

пропозицій роботи в ЗСУ зросла майже на чверть і складає 4170 вакансій. А на Центральному залізничному вокзалі Києва У Work.ua додають , що кількістьзросла майже на чверть і складає 4170 вакансій. А на Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до української армії

бронювання від мобілізації ще на місяць. Додамо, що уряд автоматично продовжив термін діїще на місяць.

Популярність банківських карток. Загальна кількість платіжних карток, емітованих українськими банками, Загальна кількість платіжних карток, емітованих українськими банками, перевищила 115 млн шт., а це в середньому по 3 картки на кожного повнолітнього громадянина країни. Водночас, із зростанням популярності карткових інструментів активізується й карткове шахрайство.

серед українських фрилансерів зростає попит на послуги мобільного банку monobank, натомість популярність державного ПриватБанку падає. За даними Freelancehunt,зростає попит на послуги мобільного банку monobank, натомість популярність державного ПриватБанку падає.

На Prozorro. Продажі виставили Bitcoin. У системі Prozorro. Продажі виставлятимуться цифрові активи. Перший лот — 0,1 Bitcoin вже виставлений на продаж. Стартова ціна — нижче ринкової. Аукціон У системі Prozorro. Продажі виставлятимуться цифрові активи. Перший лот — 0,1 Bitcoin вже виставлений на продаж. Стартова ціна — нижче ринкової. Аукціон відбудеться 14 травня 2024 року.

Ліки, гроші, пандемії. Розробка ліків — це складна наука, в якій пересічна людина зазвичай мало на чому розуміється. Тому не дивно, що про роботу фармацевтичної індустрії існує безліч міфів. Наприклад, пандемію ковіду запустили великі фармацевтичні компанії, щоб заробити мільярди, а у вакцинах взагалі знаходяться мікрочіпи. У новій статті Finance.ua прибирає цей містицизм і розповідає, скільки заробляють лідери фармацевтичного ринку і які справи у цього ринку в Україні:

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