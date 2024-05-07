На Prozorro. Продажі виставили Bitcoin: як взяти участь у торгах — Finance.ua

На Prozorro. Продажі виставили Bitcoin: як взяти участь у торгах Сьогодні 16:47 — Криптовалюта

На Prozorro. Продажі виставили Bitcoin: як взяти участь у торгах

У системі Prozorro. Продажі виставлятимуться цифрові активи. Перший лот — 0,1 Bitcoin вже виставлений на продаж. Стартова ціна — нижче ринкової.

Про це повідомляє маркетплейс аукціонів Ubiz.ua — акредитований майданчик Prozorro.Продажі

«Відповідно до статті 177 ЦК України, кожна юридична чи фізична особа, має право (можливість) цілком відкрито, законно придбати через аукціон цифрові речі», — сказано в повідомленні.

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Отже, тепер кожна потенційно зацікавлена особа може абсолютно законно придбати високоліквідний цифровий актив через систему Prozorro.Продажі. Для цього всього необхідно пройти традиційний шлях участі в онлайн-торгах.

Як взяти участь в онлайн-торгах

1. За звичайною процедурою Prozorro. Продажі стати учасником аукціону: подати заявку та сплатити гарантійний внесок.

2. Виграти аукціон шляхом підвищення ставок.

3. Підписати Протокол.

4. Офіційно з банківського рахунку юридичної чи фізичної особи здійснити оплату.

5. Підписати договір купівлі-продажу (можна і за допомогою електронного цифрового підпису).

6. Отримати цифровий актив на власний гаманець.

Після завершення аукціону, покупець отримає необхідні документи про набуття у власність цифрової речі, що у разі необхідності допоможе власнику підтвердити джерело її походження.

Деталі першого лоту:

аукціон відбудеться 14 травня 2024 року;

стартова вартість — 188 000 грн без ПДВ;

станом на 7 травня 2024 року курс Bitcoin до гривні дорівнює 2 506 940,08 грн/BTC.

Нагадаємо, стати криптоінвестором доволі просто, але потрібно бути обачним та робити виважені кроки. При виборі цифрових активів звертати увагу на багато параметрів проєкту, досвід роботи команди, що за ним стоїть, та правильно оцінити перспективи. Пам’ятайте про ризики та можливості, пов’язані з кожним видом активів. Розробляйте стратегію, яка відповідає вашим фінансовим цілям. Як створити ваш перший криптогаманець, Finance.ua розповідав у статті Інвестуємо 50 тисяч гривень в криптовалюту

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