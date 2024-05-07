Уряд скасував обмеження на імпорт послуг для бізнесу, які діяли з початку війни — Finance.ua

Уряд скасував обмеження на імпорт послуг для бізнесу, які діяли з початку війни Сьогодні 16:01 — Казна та Політика

Уряд скасував обмеження на імпорт послуг для бізнесу, які діяли з початку війни

Кабінет Міністрів під час засідання 7 травня ухвалив важливе рішення для покращення бізнес-клімату в Україні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Було скасовано постанову Кабінету Міністрів № 153, яка обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг.

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«Це те, що дуже важливо для бізнесу. Така лібералізація відкриє нові можливості для українських підприємців — виходити на нові ринки, посилювати український експорт, створювати нові проекти та нові робочі місця в Україні», — відзначив прем'єр-міністр.

Як зауважив Шмигаль, це рішення уряду вкладається у більш широку політику дерегуляції. Вже переглянуто більше тисячі дозволів, ліцензій та довідок, які регулюють взаємодію держави та бізнесу.

«Частина буде повністю скасована, частина — спрощена, частина — переведена в цифру. Постійно працюємо над цим», — наголосив очільник уряду.

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Шмигаль підкреслив, що обороноздатність нашої країни напряму залежить від того, наскільки сильною є наша економіка. Саме український бізнес сьогодні є основою відновлення, розвитку та успіху.

«Тому в економічній політиці у нас є два глобальних завдання. Перше — це програми підтримки бізнесу та стимулювання економічної активності. Друге — це створити бізнес-клімат, де підприємці можуть реалізувати всі свої можливості та амбіції», — відзначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, в Україні з початку війни діяли жорсткі обмеження на імпорт товарів та послуг. У липні 2022 року уряд скасував обмеження на товари, але залишив на послуги, для закупівлі яких потрібні були окремі рішення уряду та НБУ. Зокрема, це стосувалося державних підприємств. Після ухвалення цього рішення обмеження скасовуються.

Довідка Finance.ua:

Національний банк України впровадив найбільший пакет пом’якшення валютних обмежень для підприємств з початку повномасштабної війни;

метою цих змін є поліпшення умов ведення бізнес-діяльності в Україні та виходу вітчизняного бізнесу на нові ринки, а також підтримка відновлення економіки та сприяння припливу нових інвестицій в країну

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