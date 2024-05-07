На залізничному вокзалі Києва відкрили пункт рекрутингу до армії — Finance.ua

На залізничному вокзалі Києва відкрили пункт рекрутингу до армії Сьогодні 16:33 — Особисті фінанси

На залізничному вокзалі Києва відкрили пункт рекрутингу до армії

На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до української армії.⠀

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Тут спеціально навчені працівники Укрзалізниці надаватимуть інформацію щодо вакансій у ЗСУ та відповідатимуть на поширені питання про посади у військових підрозділах.⠀

Цей пілотний проєкт Міністерства оборони України за підтримки Укрзалізниці має на меті прозоро інформувати людей про можливості ефективної допомоги Силам оборони України та стимулювати до добровільного залучення на військову службу.⠀

«Кожного тижня в Україні відкриваються центри рекрутингу української армії. За кілька місяців їх мережа буде по всій Україні. У будь-якому центрі до лав Сил оборони може долучитися людина з будь-якого регіону. Це можливо, навіть маючи на руках повістку для уточнення облікових даних. Тому інформаційні пункти на залізничному вокзалі дозволять нам максимально донести цю інформацію до громадян», — зазначила заступник міністра оборони України Наталія Калмикова.

Інформаційний пункт рекрутингу знаходиться в центральному вестибюлі вокзалу, між головним інфопоінтом та входом до зали № 3.⠀

«Для залізниці це продовження системної співпраці з Міністерством оборони, адже ми вже пропонуємо пріоритетне бронювання квитків для військовослужбовців та забезпечуємо низку стратегічних перевезень. Київський вокзал щоденно проходять понад 20 тисяч людей, тому це дуже природна точка контакту з українцями, де нам буде зручно інформувати їх про можливості долучитися до лав Сил оборони. А для захисників і захисниць, які теж регулярно подорожують нашими поїздами, це сигнал, що ми всі разом працюємо над посиленням нашої армії», — зазначив член правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.⠀

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