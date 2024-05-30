День фінансів: річний звіт НБУ та ПриватБанку, «справедливі» графіки відключень, шлюб онлайн у «Дії» — Finance.ua

День фінансів: річний звіт НБУ та ПриватБанку, «справедливі» графіки відключень, шлюб онлайн у «Дії» Сьогодні 17:50

Четвер, 30 травня. Розповімо, як зростання інфляції позначиться на економіці України та кому не будуть вимикати світло під час обмежень.

Річний звіт НБУ. Національний банк України Національний банк України опублікував річний звіт за 2023 рік, в якому перерахував минулорічні події в економіці та у фінансовій сфері. Згідно зі звітом, НБУ забезпечив: зниження інфляції з 26,6% до 5,1%; зменшення облікової ставки на 10 відсоткових пунктів протягом року; зростання депозитів у банках на понад 37%; перехід до режиму керованої гнучкості курсу тощо.

Відмітимо, що НБУ прогнозує помірне посилення інфляційного тиску цього року. Прогноз інфляції на кінець 2024 року становить 8,2%. За рахунок чого очікується зростання інфляції в Україні, як це вплине на економіку та населення? Finance.ua розповідає про основні чинники у новій статті:

А що буде з цінами далі, розповів фінансовий експерт Олексій Козирєв у новому відео на нашому YouTube-каналі:

ПриватБанк не відстає від Нацбанку і також не відстає від Нацбанку і також оприлюднив звіт про результати діяльності банку за 2023 рік. Виявилось, що торік банк отримав рекордний прибуток до оподаткування у обсязі 72,8 млрд грн та за результатами року виплатив державі 57 млрд грн у вигляді податку на прибуток та дивідендів.

$7,9 млрд від США. Уряд Уряд ухвалив проєкт угоди між Україною та США, що дозволить отримати нашій державі майже 7,9 млрд доларів фінансово-економічної підтримки. Крім того, підтримано рішення про залучення до 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку.

Електронне бронювання. Міністерство оборони Міністерство оборони вважає , що електронне бронювання необхідно запустити якнайшвидше. Функціонал запустять на порталі «Дія». Міноборони заявили, що міністерство «зробило все, що мало б зробити з точки зору готовності єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів».

строк оновлення військово-облікових даних на 150 днів. Народні депутати Відмітимо, що в Раді пропонують продовжитина 150 днів. Народні депутати зареєстрували відповідний законопроєкт.

на суму від 17 до 25,5 тисяч гривень, якщо вони не оновлять свої дані протягом двох місяців після набрання чинності закону про мобілізацію з 18 травня. Військовозобов'язаних жінок також штрафуватимуть , якщо вони не оновлять свої дані протягом двох місяців після набрання чинності закону про мобілізацію з 18 травня.

«Справедливі» графіки відключень. Уряд Уряд ухвалив постанову, яка встановлює справедливість для імпортерів електроенергії. Графіки відключень не будуть застосовуватися до підприємств, які імпортують 80% від свого споживання електроенергії.

графіки відключень Водночас наразі планові не застосовуються , оскільки дефіцит електроенергії покрили шляхом залучення сонячної генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС. Обмеження можуть повернутися з виведенням найближчими днями в ремонт чергових атомних блоків.

Шлюб онлайн у «Дії». У застосунку «Дія» запускають бета-тестування послуги, завдяки якій люди зможуть одружитися онлайн через відеозвʼязок. До бета-тесту можуть долучитись повнолітні особи, які відповідають У застосунку «Дія» запускають бета-тестування послуги, завдяки якій люди зможуть одружитися онлайн через відеозвʼязок. До бета-тесту можуть долучитись повнолітні особи, які відповідають деяким критеріям

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