Стійка гривня, фінансова та макрофінансова стабільність: Нацбанк оприлюднив звіт за 2023 рік — Finance.ua

Стійка гривня, фінансова та макрофінансова стабільність: Нацбанк оприлюднив звіт за 2023 рік Сьогодні 11:10 — Казна та Політика

Стійка гривня, фінансова та макрофінансова стабільність: Нацбанк оприлюднив звіт за 2023 рік

Національний банк України опублікував річний звіт за 2023 рік , в якому перерахував минулорічні події в економіці та у фінансовій сфері.

«2023 рік продемонстрував неймовірну стійкість та адаптивність української економіки і фінансового сектору. Попри війну, Україна змогла перейти від стратегії виживання до стратегії відновлення, перевершивши будь-які очікування», — заявив голова Національного банку Андрій Пишний.

Стійка гривня

Протягом 2023 року інфляція стрімко сповільнилася: з 26,6% до 5,1%, впритул наблизившись до цілі Національного банку (5%).

Важливою компонентою збереження курсової стійкості було підтримання центральним банком достатньої привабливості гривневих інструментів.

Привабливість гривневих заощаджень на тлі зниження інфляційних очікувань посприяла зростанню довіри населення до гривні. У 2023 році річний темп приросту роздрібних строкових гривневих вкладів став рекордним за понад десятиліття (37,2%), що обмежувало попит на іноземну валюту. Незважаючи на повномасштабну війну, рівень доларизації депозитів населення знизився на 2,0 в. п.

Ситуація на валютному ринку залишалася контрольованою, водночас глибина валютного ринку з початку жовтня до кінця минулого року зросла втричі. Різницю між готівковим та офіційним курсом вдалося звести до мінімуму — 1−2% проти 10% на початку 2023 року. Обидва чинники збільшили стійкість валютного ринку до ситуативних факторів.

Фінансова стабільність

У 2023 році банківський сектор залишався стійким, операційно ефективним та добре капіталізованим, що підтвердила оцінка стійкості Національного банку. Банки отримали 83,2 млрд грн чистого прибутку та нарахували 76,6 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%.

З огляду на задовільний стан банківської системи для її подальшого зміцнення Національний банк поступово повертає «довоєнні» та впроваджує нові регуляторні вимоги до банків.

Безперебійність в умовах ракетних обстрілів та кібератак

Фундамент такої стійкості забезпечила успішна реалізація проєкту Power Banking, мета якого — забезпечити безперебійну роботу банків навіть у критичних ситуаціях (у разі блекаутів, кібератак, чи, якщо немає зв’язку). Це понад 2 370 відділень в усіх регіонах України, обладнаних альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, що готові працювати та надавати фінансові послуги громадянам за будь-яких умов.

Ще одним важливим досягненням 2023 року став перехід на нове покоління системи електронних платежів Національного банку (СЕП).

Макрофінансова стабільність

У 2023 році реальний ВВП зріс на 5,3%, що значно перевищило очікування та більшість прогнозів як українських, так і іноземних інституцій.

В умовах відновлення активності бізнесу та поліпшення фінансового стану компаній у другому півріччі 2023 року після тривалої паузи пожвавилося й корпоративне гривневе кредитування.

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