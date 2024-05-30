У Кабміні розповіли, кому не будуть вимикати світло під час обмежень — Finance.ua

У Кабміні розповіли, кому не будуть вимикати світло під час обмежень
Уряд ухвалив постанову, яка встановлює справедливість для імпортерів електроенергії.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Так, графіки відключень не будуть застосовуватися до підприємств, які імпортують 80% від свого споживання електроенергії», — зазначив очільник уряду.
За його словами, це дозволить таким підприємствам безперебійно та стабільно працювати, і водночас зменшиться дефіцит потужності в енергосистемі, а значить буде більше світла в оселях українців
Прем'єр-міністр повідомив, що наразі Україна може імпортувати не більше 1,7 ГВт.
«Уряд веде перемовини, аби збільшити обсяги до понад 2 ГВт, адже для цього є всі технічні можливості», — додав Шмигаль.
Довідка Finance.ua:
- раніше Кабінет Міністрів надав доручення Міністерству енергетики та «Укренерго» розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів;
- різні інтервали відключень світла та різні сумарні добові відключення в регіонах та окремих населених пунктах обумовлені кількістю критичної інфраструктури в них;
- взимку мешканцям Києва треба бути готовими до серйозних блекаутів — можливо, навіть тижневих.
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