Взимку на мешканців Києва можуть чекати тижневі блекаути, — депутат міськради Сьогодні 20:20

Взимку мешканцям Києва треба бути готовими до серйозних блекаутів — можливо, навіть тижневих. Про це заявив депутат Київської міської ради Леонід Ємець.

«Серйозна проблема очікується, дуже серйозна. Не хочу „накаркати“, але треба бути готовими до серйозних блекаутів. При чому, можливо, навіть тижневих за різного розвитку обставин. Так от, на минулому засіданні Київської міської ради було прийнято рішення, яке дозволить залучити біля 4 млрд гривень зовнішніх коштів наших міжнародних партнерів — така домовленість вже досягнута. Уже заброньоване відповідне обладнання, яке дозволить генерувати електроенергію в Києві», — пояснив він в ефірі програми « Вечір.LIVE ».

За словами депутата, буде облаштовано близько 20 точок, які дозволять забезпечити електрикою, як мінімум, всі інфраструктурні обʼєкти. Він наголосив, що у міськраді не просто тримають руку на пульсі - роботу вже зроблено.

Графіки відключення світла в Україні можуть застосовуватися не лише влітку, а й взимку, тож варто готуватися до непростої зими. Про це заявив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький. За його словами, навіть з урахуванням тих планів з відновлення генерації, які існують зараз, досить вірогідно, що повністю виключити імовірність планових відключень не вдасться.

Раніше The Washington Post писало, що Україна не зможе відновити зруйновані електростанції за літо, зима буде важкою. Видання зазначало, що внаслідок російських атак наша країна втратила близько половини своєї електрогенерації, і це неможливо відновити за кілька місяців.

УНІАН За матеріалами:

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