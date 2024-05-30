Міні-ТЕЦ в Україні: експерт розповів, для чого вони потрібні — Finance.ua
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Міні-ТЕЦ в Україні: експерт розповів, для чого вони потрібні

Енергетика
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Міні-ТЕЦ в Україні: експерт розповів, для чого вони потрібні
Міні-ТЕЦ в Україні: експерт розповів, для чого вони потрібні, www.ukrinform.ua
Модульні теплоелектростанції нададуть додаткову стійкість енергосистемі України і можуть виконувати резервну функцію теплозабезпечення.
Про це заявив в інтерв'ю Українському Радіо директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
«Ми зараз у такій ситуації, що у нас вибору великого немає. Тобто, всю генерацію, яка можлива, ми маємо заводити у систему. Тому що за такого великого дефіциту, як нині існує в системі, а взимку він очікується до 5 гігаватів, а може і більше, ми маємо займатися і розподіленою генерацією, і ремонтувати теплову генерацію, незважаючи навіть на те, що вона забруднює довкілля. Зараз обирати нам немає з чого. Тому мала генерація потрібна», — вважає Омельченко.
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Мініелектростанції, зазначив він, надають додаткову стійкість енергетичній системі і можуть виконувати резервну функцію теплозабезпечення, хоча і є достатньо дорогим задоволенням.
«Цей процес (встановлення мініелектростанцій) пішов, коли зрозуміли, що буде дефіцит електричної і теплової енергії. Наприклад, USAID торік передало таке обладнання для Енергоатому, але, наскільки мені відомо, воно до цього часу ще не введено в експлуатацію. Те ж саме і з Одесою. Енергетичний експерт Олександр Харченко розповідав, що в Одесу теж було завезено обладнання, як грант, але місцева влада відмовилась його отримувати, оскільки вона порахувала, що у них не буде грошей на встановлення цього обладнання і на оплату природного газу. Така ситуація склалася і в Харкові, але зараз якимось чином вирішується. Тобто тут має бути взаємодія місцевої влади і бізнесу», — вважає експерт.
Проте на сьогодні, за його словами, дефіциту потужностей в енергосистемі немає, оскільки нещодавно два енергоблоки АЕС відновили роботу після ремонтів. Але ремонтна кампанія триває. Тому цілком імовірно, що вже наступного тижня графіки погодинних вимкнень електрики відновляться.
«А в липні їх тривалість збільшиться», — спрогнозував фахівець.
За матеріалами:
Укрінформ
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