Україна отримає $7,9 млрд від США: уряд ухвалив проєкт угоди — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна отримає $7,9 млрд від США: уряд ухвалив проєкт угоди

Казна та Політика
157
Україна отримає $7,9 млрд від США: уряд ухвалив проєкт угоди
Україна отримає $7,9 млрд від США: уряд ухвалив проєкт угоди
Уряд ухвалив проєкт угоди між Україною та США, що дозволить отримати нашій державі майже 7,9 млрд доларів фінансово-економічної підтримки.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Це кошти в межах нового пакета американської допомоги, які будуть спрямовані в бюджет України», — відзначив очільник уряду.
Читайте також
Крім того, підтримано рішення про залучення до 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку. За словами прем'єр-міністра, ці кошти будуть направлені для кредитування малого і середнього бізнесу.
Загалом цьогоріч Україна вже отримала 11,8 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги. Це, зокрема, кошти МВФ, кошти Євросоюзу за програмою Ukraine Facility, кошти інших партнерів: Японії, Канади, Великої Британії.

Довідка Finance.ua:

  • у березні Україна залучила рекордну суму міжнародної допомоги — понад 9 млрд доларів;
  • голова Національного банку України Андрій Пишний повідомляв, що Україна виконала всі взяті на себе зобов’язання за програмою МВФ. Країна розраховує на те, що міжнародні партнери дотримаються даних запевнень у фінансовій підтримці на цей рік на загальну суму в $38 млрд;
  • від початку повномасштабного вторгнення міжнародні партнери надали Україні $83,7 млрд фінансової допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.