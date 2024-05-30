Україна отримає $7,9 млрд від США: уряд ухвалив проєкт угоди — Finance.ua

Україна отримає $7,9 млрд від США: уряд ухвалив проєкт угоди Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Україна отримає $7,9 млрд від США: уряд ухвалив проєкт угоди

Уряд ухвалив проєкт угоди між Україною та США, що дозволить отримати нашій державі майже 7,9 млрд доларів фінансово-економічної підтримки.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це кошти в межах нового пакета американської допомоги, які будуть спрямовані в бюджет України», — відзначив очільник уряду.

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Крім того, підтримано рішення про залучення до 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку. За словами прем'єр-міністра, ці кошти будуть направлені для кредитування малого і середнього бізнесу.

Загалом цьогоріч Україна вже отримала 11,8 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги. Це, зокрема, кошти МВФ, кошти Євросоюзу за програмою Ukraine Facility, кошти інших партнерів: Японії, Канади, Великої Британії.

Довідка Finance.ua:

у березні Україна залучила рекордну суму міжнародної допомоги — понад 9 млрд доларів;

голова Національного банку України Андрій Пишний повідомляв, що Україна виконала всі взяті на себе зобов’язання за програмою МВФ. Країна розраховує на те, що міжнародні партнери дотримаються даних запевнень у фінансовій підтримці на цей рік на загальну суму в $38 млрд;

від початку повномасштабного вторгнення міжнародні партнери надали Україні $83,7 млрд фінансової допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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