Київ надасть фінансово-кредитну підтримку бізнесу, який виготовляє та ремонтує дрони — Finance.ua

Київ надасть фінансово-кредитну підтримку бізнесу, який виготовляє та ремонтує дрони Сьогодні 16:14 — Казна та Політика

Київ надасть фінансово-кредитну підтримку бізнесу, який виготовляє та ремонтує дрони

Київ надасть фінансово-кредитну підтримку малому та середньому бізнесу в галузях переробної промисловості та виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування.

Таке рішення прийняли на пленарному засіданні Київської міської ради 30 травня.

Як зазначив заступник голови КМДА, депутат Київради Валентин Мондриївський, економічна криза, спричинена війною, не дає змогу малому та середньому бізнесу розвиватись повною мірою, тому Київ надає фінансово-кредитну підтримку підприємцям, які працюють у стратегічних галузях.

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«В умовах війни важливо зберегти робочі місця, щоб мешканці мали змогу продовжувати жити у столиці. Київ, зокрема, сприяє малому та середньому бізнесу та з початку широкомасштабної війни надає фінансово-кредитну підтримку підприємцям», — наголосив Мондриївський.

На його думку, реалії сьогодення потребують розширення переліку об'єктів господарювання, які можуть отримати допомогу.

«Саме тому Київрада прийняла рішення, яким передбачила, що підприємства в галузях переробної промисловості та виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування теж можуть отримати фінансово-кредитну підтримку за рахунок міського бюджету», — додав депутат.

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Мондриївський стверджує, що залучення додаткових ресурсів саме до цих галузей у воєнний час сприятиме збільшенню обсягів виробництва, модернізації технологій і підвищенню якості продукції. Це має стратегічне значення не лише для Києва, а й для держави загалом.

Він зазначив, що ця підтримка діятиме на час воєнного стану та 90 днів після його припинення чи скасування.

Довідка Finance.ua:

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