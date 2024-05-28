Латвія виділить ще 20 млн євро для дронової коаліції в Україні — Finance.ua
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Латвія виділить ще 20 млн євро для дронової коаліції в Україні

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Латвія виділить ще 20 млн євро для дронової коаліції в Україні
Латвія виділить ще 20 млн євро для дронової коаліції в Україні
Латвія планує у 2024 році інвестувати у коаліцію безпілотників 20 млн євро на підтримку України. Цю ж суму буде направлено для посилення латвійської армії дронів.
Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, пише LSM.lv.
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За його словами, до виробництва дронів будуть залучати місцеві латвійські компанії.
«Бачачи важливість безпілотників у війні та керуючись досвідом України, ми можемо оголосити про запуск Drone Capability Initiative цього року. Ми можемо метафорично говорити про створення армії безпілотників», — сказав він.
Як пише видання, з слів Спурдса означає, що Латвія не лише постачатиме Україні безпілотники, а й активніше впроваджуватиме ці технології у своїй армії.
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Виділені 20 млн євро будуть направлені як на створення інфраструктури, так і на закупівлю безпілотників, у тому числі у латвійських компаній на суму не менше 10 млн євро.
«Наразі випробування безпілотників пройшли сім компаній, з якими ведуться переговори про закупівлю безпілотників уже в червні», — розповів Спрудс.
За матеріалами:
РБК-Україна
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