Скільки авто продали у Дії за пів року — Finance.ua

Скільки авто продали у Дії за пів року Сьогодні 16:00 — Технології&Авто

Скільки авто продали у Дії за пів року

Цифрові сервіси дозволяють ефективно використовувати можливості сучасних технологій та значно спрощують життя. Тому сьогодні громадяни активно користуються їхніми перевагами.

Одна з популярних онлайн послуг серед водіїв — перереєстрація транспортних засобів. З початку запуску за перші пів року, у застосунку Дія продано понад 100 тисяч транспортних засобів.

А комплекти нових номерів із серією DІ закріпили на понад 10,5 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомив заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець в етері телемарафону «Єдині новини» телеканалу «Ми — Україна».

Як це діє

Ця онлайн-послуга популярна серед автовласників, адже дозволяє в будь-який час та в будь-якому місці продати в смартфоні свій автомобіль. Для цього у застосунку мають відображатися паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків. А також свідоцтво про реєстрацію авто у продавця.

Усі транспортні засоби проходять автоматичну перевірку засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Якщо транспортний засіб викрадений, чи до прикладу арештований, або його власник в розшуку чи має обтяження, продаж буде відхилено.

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Після успішної перевірки, договір надходить до сервісного центру МВС. Адміністратор закріплює номерні знаки із серією DI та друкує свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Готовий пакет документів передається до ДП «Інфотех», яке направляє свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерний знак до Укрпошти. Поштовий оператор здійснює доставку до 10 днів на зазначене відділення.

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Нагадуємо, що у Дії можна перереєструвати легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди. Послуга доступна лише фізичним особам і для першого продажу транспортного засобу у поточному році.

Якщо продавець має намір залишити собі номерний знак, він може залишити його на зберіганні в сервісному центрі МВС. А далі - закріпити за своїм іншим автомобілем. У таких випадках для оформлення договору купівлі-продажу необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС.

Як продати авто без відвідування сервісного центру МВС

Продавцю необхідно авторизуватись в Дії, сформувати заявку, згенерувати QR-код та поділитись договором із покупцем.

Після того, як покупець перейшов за посиланням, він перевіряє свої дані та заповнює необхідні поля. Зокрема, залишає наявний номерний знак або обирає новий із серією DI.

Також зазначає свідоцтво про реєстрацію: виготовлене на бланку або виключно електронне. Далі вказує відділення Укрпошти для отримання готових документів.

Після цього відомості про продавця, покупця та автомобіль автоматично перевіряються засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів.Іноді стаються випадки, коли громадянам надходить сповіщення у відмові здійснення перереєстрації онлайн.

Довідка Finance.ua:

З 28 травня відновлюється можливість отримати сервісні послуги МВС у застосунку Дія. Сьогодні вже знову можна обміняти посвідчення водія та продати авто, мотоцикл чи мопед через смартфон.

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