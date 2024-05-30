В уряді пояснили, чому вже кілька днів немає відключень світла — Finance.ua

В уряді пояснили, чому вже кілька днів немає відключень світла Сьогодні 16:34 — Енергетика

В уряді пояснили, чому вже кілька днів немає відключень світла

Наразі планові графіки відключень не застосовуються, оскільки дефіцит електроенергії покрили шляхом залучення сонячної генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Стан української енергетики залишається в центрі нашої уваги. Завдяки сонячній генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій вже кілька днів планові вимкнення споживачів не застосовуються. Але це не скасовує потребу системно заощаджувати електроенергію», — повідомив він.

Якщо в системі знову буде зафіксований значний дефіцит, «Укренерго» буде вимушено повернутися до графіків відключень.

Довідка Finance.ua:

НКРЕКП збільшила граничні ціни на ринку електроенергії для стимуляції імпорту вночі. Зазначається, що згідно з рішенням НКРЕКП вечірні години пік прайс-кепи підвищаться на 20%, вночі в окремі години — більше ніж удвічі.

Крім того, за даними ЗМІ, уряд з 1 червня планує підвищити тариф для побутових споживачів, які споживають на місяць понад 100 кВт, з 2,64 грн до 4,8 грн/кВт. Натомість для користувачів, що споживають до 100 кВт на місяць, тариф може не змінитися.



Зараз фахівці проводять розрахунки можливого нового тарифу. Насамперед вони ґрунтуються на тому, що нова ціна має бути посильною для українців;

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.