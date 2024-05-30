В уряді пояснили, чому вже кілька днів немає відключень світла — Finance.ua

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В уряді пояснили, чому вже кілька днів немає відключень світла

Енергетика
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В уряді пояснили, чому вже кілька днів немає відключень світла
В уряді пояснили, чому вже кілька днів немає відключень світла
Наразі планові графіки відключень не застосовуються, оскільки дефіцит електроенергії покрили шляхом залучення сонячної генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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«Стан української енергетики залишається в центрі нашої уваги. Завдяки сонячній генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій вже кілька днів планові вимкнення споживачів не застосовуються. Але це не скасовує потребу системно заощаджувати електроенергію», — повідомив він.
Якщо в системі знову буде зафіксований значний дефіцит, «Укренерго» буде вимушено повернутися до графіків відключень.

Довідка Finance.ua:

  • НКРЕКП збільшила граничні ціни на ринку електроенергії для стимуляції імпорту вночі. Зазначається, що згідно з рішенням НКРЕКП вечірні години пік прайс-кепи підвищаться на 20%, вночі в окремі години — більше ніж удвічі.
  • Крім того, за даними ЗМІ, уряд з 1 червня планує підвищити тариф для побутових споживачів, які споживають на місяць понад 100 кВт, з 2,64 грн до 4,8 грн/кВт. Натомість для користувачів, що споживають до 100 кВт на місяць, тариф може не змінитися.
  • Зараз фахівці проводять розрахунки можливого нового тарифу. Насамперед вони ґрунтуються на тому, що нова ціна має бути посильною для українців;
За матеріалами:
Економічна Правда
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