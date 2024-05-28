Майже удвічі більше: новий тариф на світло хочуть запровадити для тих, хто споживає понад 100 кВт — Finance.ua

Майже удвічі більше: новий тариф на світло хочуть запровадити для тих, хто споживає понад 100 кВт Сьогодні 17:02 — Енергетика

Майже удвічі більше: новий тариф на світло хочуть запровадити для тих, хто споживає понад 100 кВт

Споживачі, які впродовж місяця споживають понад 100 кВт електроенергії, будуть сплачувати за світло за новими тарифами.

Про це в ефірі Ранок. Live розповів директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

Зміни тарифу для споживачів, які споживають менш як 100 кВт за місяць, не очікується. Водночас для тих, хто споживає понад вказаного ліміту, зараз обговорюється низка варіантів нової системи. Вже до кінця поточного тижня очікується ухвалення остаточного рішення стосовно нових тарифів.

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Омельченко зазначив, що зараз обговорюється базовий варіант, згідно з яким передбачено тариф 4,80 грн за кіловат-годину для тих, хто споживає понад 100 кВт на місяць.

Омельченко стверджує, що зараз майже немає споживачів, які використовують менш як 100 кіловат електроенергії. Тому, найімовірніше, нові тарифи на світло будуть стосувалися більшої частини споживачів.

«Але я так розумію, споживачів, які до ста кіловатів споживають, майже немає. Мені здається, що один холодильник тільки сто кіловатів набере за два місяці», — сказав експерт.

Довідка Finance.ua:

раніше голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що тарифи на електроенергію для населення зростуть вже у найближчі місяці. Він додав, що точно, яким буде тариф поки не затверджено, але орієнтовно тариф буде 3,5−4 грн;

зараз фахівці проводять розрахунки можливого нового тарифу. Насамперед вони ґрунтуються на тому, що нова ціна має бути посильною для українців;

протягом тижня до кінця травня уряд ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів.

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