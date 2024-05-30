В ТЦК розповіли, чи штрафуватимуть військовозобов'язаних жінок через неоновлення даних — Finance.ua

В ТЦК розповіли, чи штрафуватимуть військовозобов'язаних жінок через неоновлення даних Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

В ТЦК розповіли, чи штрафуватимуть військовозобов'язаних жінок через неоновлення даних

Військовозобов'язаних жінок також штрафуватимуть на суму від 17 до 25,5 тисяч гривень, якщо вони не оновлять свої дані протягом двох місяців після набрання чинності закону про мобілізацію з 18 травня.

Про це сказав начальник Кременчуцького районного ТЦК Мирослав Волков у інтерв'ю виданню Telegraf

«Так, їх так само можуть штрафувати за порушення правил військового обліку, якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані. Жінки певних спеціальностей, а це переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ», — сказав Волков.

Він зауважив, що мобілізація жінок проводиться лише за їх особистою згодою, відповідно до постанови Кабміну № 560.

«У період обов’язкового уточнення облікових даних, який триває до 16 липня, на медичний огляд взагалі не направляються ті військовозобов'язані, які мають право на відстрочку від призову, віком старше 55 років, заброньовані та жінки, які мають дійсний військово-обліковий документ», — сказав очільник РТЦК.

Військовозобов'язані жінки, які не мають дійсного військово-облікового документа, або вперше його отримують, мають пройти військово-лікарську комісію.

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Нагадаємо з 1 жовтня 2023 року працівниці медичної та фармацевтичної сфери віком від 18 до 60 років зобов’язані ставати на військовий облік в ТЦК та СП. Жінки з іншими спеціальностями, які пов’язані з військовою сферою, можуть стати на облік добровільно.

Крім того, Кабмін постановою № 563 від 16 травня виключив норму, за якою жінки-медики або фармацевти могли влаштовуватися на роботу без військового квитка до кінця 2026 року. Непрацевлаштовані жінки повинні самостійно прибути до ТЦК з метою взяття їх на військовий облік військовозобов'язаних.

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