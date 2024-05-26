На що впливає військово-облікова спеціальність: відповідь ТЦК — Finance.ua

На що впливає військово-облікова спеціальність: відповідь ТЦК Сьогодні 16:07 — Особисті фінанси

На що впливає військово-облікова спеціальність: відповідь ТЦК

Громадяни України, які стоять на обліку у ТЦК, мають військово-облікову спеціальність.

Заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва підполковник Павло Литвину коментарі hromadskе пояснив , як вона встановлюється та на що впливає.

Як дають військово-облікову спеціальність

Військово-облікова спеціальність залежить від освіти та фаху особи.

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Чим більше навичок має військовозобов'язаний, тим більше у нього спеціальностей.

Однак знання та вміння необхідно підтвердити документами. Також ВОС може бути змінена вже під час служби.

Якщо чоловік 30 років тому отримав посвідчення водія вантажівки, але жодного разу нею не керував, то отримати таку ВОС у військкоматі не зможе. Ці нюанси працівники ТЦК визначають під час розмови з військовозобов'язаними.

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«У багатьох значиться військово-облікова спеціальність „будівельник — підсобний робітник“, бо ці люди після отримання приписного у віці 17 років більше не з’являлися у військкоматі. Отже, ТЦК не має інформації про їхню освіту. Таку ВОС дають людям без фахової освіти. Людина може бути хоч диригентом, але в ТЦК буде значитися підсобним робітником. Хочете мати відповідну ВОС — оновлюйте свої дані в ТЦК», — порадив Литвин.

Як спеціальність впливає на призов

Українців мобілізують з певними ВОС відповідно до потреб фронту. Проте, для початку, мобілізованих направляють до навчальних центрів, де вони проходять базовий загальний вишкіл.

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Як пояснили у ТЦК, під час цього вишколу військовозобов'язані можуть змінити спеціальність. Тобто зазначена у документах ВОС не означає, що у війську особа гарантовано матиме саме такі обов’язки.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон про мобілізацію . Українські чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити облікові дані у територіальних центрах комплектування до 16 липня включно.

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