Відключення е/е можуть повернутися: голова «Енергоатому» пояснив чому — Finance.ua
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Відключення е/е можуть повернутися: голова «Енергоатому» пояснив чому

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Обмеження е/е, відсутні останні два дні через підключення до мережі після ремонтів двох енергоблоків АЕС, можуть повернутися з виведенням найближчими днями в ремонт чергових атомних блоків, повідомив в. о. голови правління НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.
«Зараз у нас вісім енергоблоків працюють. Два дні немає обмежень, тому що ми вивели з ремонту два енергоблоки (26 і 27 травня), але через два дні в нас заходять чергові блоки в ремонт, і тоді, я думаю, „Укренерго“ вже запроваджуватиме обмеження», — сказав він на засіданні енергокомітету Верховної Ради в середу.
За його словами, блоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці.
Як повідомлялося, за словами глави Міненерго Германа Галущенка, до зими в системі будуть усі дев’ять доступних Україні енергоблоків АЕС (загальна потужність 7,8 ГВт).
Згідно зі сценаріями DiXi Group, протягом літа країна може залишитися без електрики до 21−35% годин.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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