Рекордний прибуток та ситуація з відділеннями: ПриватБанк оприлюднив звіт за 2023 рік (інфографіка) — Finance.ua

Рекордний прибуток та ситуація з відділеннями: ПриватБанк оприлюднив звіт за 2023 рік (інфографіка) Сьогодні 12:02 — Фондовий ринок

Рекордний прибуток та ситуація з відділеннями: ПриватБанк оприлюднив звіт за 2023 рік (інфографіка)

Команда ПриватБанку та представники акціонера — держави оприлюднили інтегрований звіт про результати діяльності банку за 2023 рік.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

У 2023 році банк отримав рекордний прибуток до оподаткування у обсязі 72,8 млрд грн та за результатами року виплатив державі 57 млрд грн у вигляді податку на прибуток та дивідендів.

Загалом у вигляді дивідендів та податків у 2018−2023 роках банк вже повернув державі майже 180 млрд грн.

Чистий кредитний портфель бізнес-клієнтів зріс удвічі з початку повномасштабного вторгнення.

«Банк увійшов у топ 50 екваєрів світу, Україна стала третьої країною у Європі, де підприємці отримали можливість приймати платежі за допомогою iPhone та додатку „Термінал“», — повідомили в банку.

нові сервіси: ПриватБанк збільшив кредитний портфель на 39% (17 млрд грн), а також запропонував користувачам

новий картковий продукт для збору коштів та планування бюджету;

сервісом «Конверти» волонтери можуть користуватися як карткою з аналітикою надходжень;

звичайні користувачі можуть використовувати сервіси автонакопичення та додавати друзів для спільної акумуляції коштів.

Банк має розгалужену мережу відділень, банкоматів та терміналів самообслуговування. Станом на кінець 2023 року мережа налічувала 12 макрорегіональних управлінь та 1199 відділень в Україні.

Основу ресурсної бази банку становлять кошти населення в національній валюті зі значною часткою поточних рахунків. Банк контролює 36% загального ринку коштів фізичних осіб (депозити + поточні рахунки), що вдвічі більше, ніж у найближчого конкурента.

Кількість активних роздрібних клієнтів досягла 18,35 млн за результатами 2023 року. Кошти населення за рік зросли на 17% до 397 млрд грн. Чистий портфель роздрібних кредитів збільшився на 39% і перевищив 60 млрд грн.

На ринку платежів банк займає 51,3%, причому кількість платежів населення у 2023 році досягла 807 млн транзакцій, перевищивши довоєнні показники.

Довідка Finance.ua:

у січні ПриватБанк оприлюднив результати минулого року, які мають безпосередній ефект на зміцнення економіки держави. Прибуток банку до оподаткування досяг 72,8 млрд грн, що більше ніж удвічі перевищує результат 2022 року;

зазначалось, що в 2023 році банк збільшив чистий портфель роздрібних кредитів на 39% до понад 60 млрд грн і чистий портфель кредитів для бізнесу на 23% до понад 30 млрд грн.

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