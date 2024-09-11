День фінансів: результати переговорів з МВФ, обсяги допомоги на 2024−25 роки, нова функція monobank — Finance.ua

День фінансів: результати переговорів з МВФ, обсяги допомоги на 2024−25 роки, нова функція monobank Вчора 17:35

У середу, 11 вересня, Finance.ua розповідає про ключові моменти, на які слід звернути увагу під час купівлі помешкання в Польщі. Деталі у новій статті:

Обсяги міжнародної допомоги у 2024 та 2025 роках. Базовий сценарій липневого макропрогнозу Національного банку України Базовий сценарій липневого макропрогнозу Національного банку України передбачає збереження значних обсягів зовнішнього фінансування України. Очікується, що міжнародні партнери нададуть пільгових кредитів і грантів на суму 38 мільярдів доларів у 2024 році та 31 млрд доларів у 2025-му.

Прогноз ICU: чи чекати пришвидшення девальвації до кінця року. Аналітики ICU прогнозують підвищення курсу долара наприкінці року до 42.6 грн/$порівняно з попереднім прогнозом 42.3 грн/$. Про це Аналітики ICU прогнозують підвищення курсу долара наприкінці року до 42.6 грн/$порівняно з попереднім прогнозом 42.3 грн/$. Про це сказано в макропрогнозі групи ICU.

МВФ та Україна домовилися про черговий транш на $1,1 млрд. Міжнародний валютний фонд та Україна досягли попередньої домовленості щодо п’ятого перегляду Міжнародний валютний фонд та Україна досягли попередньої домовленості щодо п’ятого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF. У результаті Київ може отримати черговий транш розміром близько 1,1 млрд доларів.

Голова НБУ прокоментував результати переговорів з МВФ. Україна досягнула угоди на рівні Україна досягнула угоди на рівні персоналу щодо п’ятого перегляду програми розширеного фінансування з МВФ. Після переговорів з МВФ Національний банк України буде рухатися до більшої гнучкості курсу гривні до долара.

Також Пишний назвав оподаткування прибутків банків «надзвичайним і ситуативним».

Черговий законопроєкт про підвищення податків. В Україні представили новий законопроєкт про підвищення податків 11 416-д. Про це В Україні представили новий законопроєкт про підвищення податків 11 416-д. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Ще робоча група, але буде ті ж самі 30 млрд грн або 57 млрд у 2024, якщо додадуть банки", — написав нардеп.

Нова функція monobank. Український необанк monobank розширив функціонал свого мобільного застосунку. Про новинку розповів співзасновник Monobank Олег Гороховський. Тепер у додатку Український необанк monobank розширив функціонал свого мобільного застосунку. Про новинку розповів співзасновник Monobank Олег Гороховський. Тепер у додатку з’явилася функція «Майбутні платежі». Це дозволить користувачам бачити заплановані платежі, які будуть стягнуті протягом наступних двох днів.

Кількість вакансій на ринку. В останній місяць літа роботодавці розпочали підготовку до активного пошуку фахівців та розмістили на Work.ua рекордну кількість В останній місяць літа роботодавці розпочали підготовку до активного пошуку фахівців та розмістили на Work.ua рекордну кількість вакансій з початку великої війни — 115 482 вакансій. Як порівнювати з липнем 2024 року, це на 3% більше.

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Кількість вакантних посад в органах влади досягла 35 тис.

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Оподаткування посилок з-за кордону. Депутати повернуться до розгляду ініціативи скасувати ліміт Депутати повернуться до розгляду ініціативи скасувати ліміт безмитного ввозу посилок у розмірі 150 євро лише разом зі створенням механізму зручної сплати митних платежів.

Завтра відновлять повноцінний рух поїздів метро в Києві. У четвер, 12 вересня, відновлять У четвер, 12 вересня, відновлять повноцінний рух поїздів між станціями «Героїв Дніпра» — «Теремки». Пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями «Деміївська» — «Либідська» завершені.

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