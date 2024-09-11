День фінансів: результати переговорів з МВФ, обсяги допомоги на 2024−25 роки, нова функція monobank — Finance.ua

День фінансів: результати переговорів з МВФ, обсяги допомоги на 2024−25 роки, нова функція monobank
У середу, 11 вересня, Finance.ua розповідає про ключові моменти, на які слід звернути увагу під час купівлі помешкання в Польщі. Деталі у новій статті:
Купити житло в Польщі: ціни на нерухомість та моменти, які слід враховувати
Обсяги міжнародної допомоги у 2024 та 2025 роках. Базовий сценарій липневого макропрогнозу Національного банку України передбачає збереження значних обсягів зовнішнього фінансування України. Очікується, що міжнародні партнери нададуть пільгових кредитів і грантів на суму 38 мільярдів доларів у 2024 році та 31 млрд доларів у 2025-му.
Прогноз ICU: чи чекати пришвидшення девальвації до кінця року. Аналітики ICU прогнозують підвищення курсу долара наприкінці року до 42.6 грн/$порівняно з попереднім прогнозом 42.3 грн/$. Про це сказано в макропрогнозі групи ICU.
МВФ та Україна домовилися про черговий транш на $1,1 млрд. Міжнародний валютний фонд та Україна досягли попередньої домовленості щодо п’ятого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF. У результаті Київ може отримати черговий транш розміром близько 1,1 млрд доларів.
Голова НБУ прокоментував результати переговорів з МВФ. Україна досягнула угоди на рівні персоналу щодо п’ятого перегляду програми розширеного фінансування з МВФ. Після переговорів з МВФ Національний банк України буде рухатися до більшої гнучкості курсу гривні до долара.
- Також Пишний назвав оподаткування прибутків банків «надзвичайним і ситуативним».
Черговий законопроєкт про підвищення податків. В Україні представили новий законопроєкт про підвищення податків 11 416-д. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Ще робоча група, але буде ті ж самі 30 млрд грн або 57 млрд у 2024, якщо додадуть банки", — написав нардеп.
Нова функція monobank. Український необанк monobank розширив функціонал свого мобільного застосунку. Про новинку розповів співзасновник Monobank Олег Гороховський. Тепер у додатку з’явилася функція «Майбутні платежі». Це дозволить користувачам бачити заплановані платежі, які будуть стягнуті протягом наступних двох днів.
Кількість вакансій на ринку. В останній місяць літа роботодавці розпочали підготовку до активного пошуку фахівців та розмістили на Work.ua рекордну кількість вакансій з початку великої війни — 115 482 вакансій. Як порівнювати з липнем 2024 року, це на 3% більше.
- Як змінюється ринок праці: які спеціальності сьогодні найбільш популярні.
- Кількість вакантних посад в органах влади досягла 35 тис.
До речі, конференція «Жити на відсотки» відбудеться в Chamber Plaza у Києві 9 листопада. На учасників заходу чекають жваві дискусії, нові знайомства та інвесторські інсайди. Можливості для інвестицій зможуть побачити навіть найбільші скептики. Зацікавило? Тоді розповідаємо детальніше:
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Оподаткування посилок з-за кордону. Депутати повернуться до розгляду ініціативи скасувати ліміт безмитного ввозу посилок у розмірі 150 євро лише разом зі створенням механізму зручної сплати митних платежів.
Завтра відновлять повноцінний рух поїздів метро в Києві. У четвер, 12 вересня, відновлять повноцінний рух поїздів між станціями «Героїв Дніпра» — «Теремки». Пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями «Деміївська» — «Либідська» завершені.
🎥 Новий випуск на нашому YouTube-каналі присвячений важливій темі: Як правильно вибрати страховий поліс під час війни і не втратити свої гроші. Дар’я Горбач, керівник по роботі з клієнтами Finance.ua та Minfin.com.ua, ділиться корисними порадами та детально розповідає, як працює страхування в умовах воєнного часу.
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