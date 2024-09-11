Оподаткування посилок з-за кордону: депутати повернуться до розгляду ініціативи — Finance.ua
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Оподаткування посилок з-за кордону: депутати повернуться до розгляду ініціативи

Особисті фінанси
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Оподаткування посилок з-за кордону: депутати повернуться до розгляду ініціативи
Оподаткування посилок з-за кордону: депутати повернуться до розгляду ініціативи
Депутати повернуться до розгляду ініціативи скасувати ліміт безмитного ввозу посилок у розмірі 150 євро лише разом зі створенням механізму зручної сплати митних платежів.
Про це повідомили учасники конференції «Як детінізувати роздрібну торгівлю та мінімізувати контрабанду в Україні?», організованої Українською Радою Бізнесу.
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«По посилкам ми до цього прийдемо, враховуючи рух до Євросоюзу. Але проблема в останні 10 років була одна і та сама. Приходить держава і каже, що в посилках є проблема, впроваджуємо щось, потім зупиняється вся пошта, люди незадоволені, влада розводить руками, героїчно все скасовуємо. З посилками потрібно робити все дуже поступово, причому і з операторами, які будуть впроваджувати, і з митницею, яка має все підготувати», — заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Він запевняє, що проблема навіть не в податках і митних платежах, а в швидкості отримання товару.
«Щоб не треба було йти через брокера, щоб можна було сплатити через „Дію“. Це єдиний шлях. Бо якщо б ми зараз проголосували закон, то волонтери з дронами нас би розірвали», — попередив депутат.
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Велика частина товарів надходить в Україну контрабандою або через посилки без сплати ПДВ, каже генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій України Юрій Пероганич.
«Оці дрібненькі струмочки виростають у великі ріки. За три роки з 2021 по 2023 рік держава недоотримала пів мільярда євро! І ці дані співпадають з даними Мінфіну, які за один рік порахували 8 млрд грн. Тобто коли ми говоримо про законопроєкт № 10 380, то варто включити туди і можливість онлайн-декларування посилок, щоб людина могла задекларувати посилку і отримати її, сплативши необхідні податки. І другий варіант — зробити податковими агентами торговельні майданчики, як це реалізовано в Європі, щоб ми мали „єдине вікно“ для всіх торговельних майданчиків», — радить він.
Поки що в Раді немає голосів під скасування безмитних посилок.
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«Є певний супротив людей, які використовують посилки як метод доставки товарів. Якщо ми прибираємо пільгу, то у бізнесу не вистачить медіаваги, щоб переконати мільйони людей, які замовляють посилки», — розповідає Ярослав Железняк.
Можливо, спочатку потрібно обмежити безмитне ввезення в ручній поклажі, каже бізнес.
«Крім посилок, у нас є три абзаци в Митному кодексі, де є ця пільга. Є супроводжуючий багаж, який перетинає кордон, і там 500 євро без ПДВ. Це лазівка для сірої контрабанди. Якщо проблематично вирішити питання з посилками, то, можливо, варто почати з цього», — радить менеджерка податкового і митного комітету Європейської Бізнес Асоціації Наталія Артемчук.
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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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