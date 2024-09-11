Завтра відновлять повноцінний рух поїздів між станціями «Героїв Дніпра» — «Теремки» — Finance.ua
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Завтра відновлять повноцінний рух поїздів між станціями «Героїв Дніпра» — «Теремки»

Казна та Політика
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Завтра відновлять повноцінний рух поїздів між станціями «Героїв Дніпра» — «Теремки»
Завтра відновлять повноцінний рух поїздів між станціями «Героїв Дніпра» — «Теремки»
У четвер, 12 вересня, відновлять повноцінний рух поїздів між станціями «Героїв Дніпра» — «Теремки». Пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями «Деміївська» — «Либідська» завершені.
Про це пише пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заяву Віталія Кличка.
«Увесь комплекс робіт тривав 9 місяців. За цей час підготували будівельний майданчик, переклали понад 200 кабельних мереж, зокрема мереж ДТЕКу, Укртелекому, інших. Розробили котлован глибиною понад 15 м, демонтували стару частину тунелю довжиною у 27 метрів і побудували нову. Посилили з обох сторін і тунельну оправу, що примикає до нової ділянки (загальною довжиною понад 50 м). Уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі, налагодили безпекові системи руху поїздів», — прокоментував очільник столиці.

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За його словами, перегінний тунель між «Деміївською» — «Либідською» знаходиться у складних гідрогеологічних умовах. Тому під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї.
Кошторисна вартість усього комплексу робіт склала 383 млн грн, що на 62 млн грн менше початкової вартості.
«Паралельно з відновлювальними роботами провели експертні дослідження з визначення причин виникнення ситуації», — додав Кличко.
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Зокрема підтверджено, що її причиною є окремі помилки на етапі проєктування та неякісне виконання будівельно-монтажних робіт на етапі будівництва цієї ділянки тунелю, а саме:
  • оправа тунелю згідно з проєктом повинна експлуатуватися при значно меншому рівні ґрунтових вод;
  • оправу тунелю було збудовано неякісно з порушенням допусків монтажу кілець;
  • не виконано компенсаційних заходів (хімічного закріплення ґрунтів), зокрема, для унеможливлення впливу перерізуючих зусиль тунелю і місці зміни інженерно-геологічних умов основи;
  • жорсткість тунелю нижча проєктної — з причини застосування стінових блоків замість лоткових (зменшена товщина та відсутність ребер).
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«Крім того, проведеними лабораторними дослідженнями підтвердили грубі порушення при будівництві в частині відсутності хімічного закріплення ґрунтів навколо тунелю», — підсумував він.

Довідка Finance.ua:

  • Подільська окружна прокуратура оголосила підозру про службову недбалість двом посадовцям Київського метрополітену через затоплення синьої гілки між станціями «Деміївська» та «Либідська». Закриття метро коштувало Києву 138 млн грн збитків;
  • у Києві з 9 грудня для термінового проведення ремонту перегінного тунелю закрили рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки»;
  • 13 грудня між станціями метро «Теремки» та «Деміївська» на «синій гілці» запрацював «човниковий рух» поїздів, які курсують з інтервалом 13 хв та 17 хв, в залежності від напрямку руху.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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