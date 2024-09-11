Завтра відновлять повноцінний рух поїздів між станціями «Героїв Дніпра» — «Теремки» Вчора 12:50 — Казна та Політика

Завтра відновлять повноцінний рух поїздів між станціями «Героїв Дніпра» — «Теремки»

У четвер, 12 вересня, відновлять повноцінний рух поїздів між станціями «Героїв Дніпра» — «Теремки». Пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями «Деміївська» — «Либідська» завершені.

Про це пише пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заяву Віталія Кличка.

«Увесь комплекс робіт тривав 9 місяців. За цей час підготували будівельний майданчик, переклали понад 200 кабельних мереж, зокрема мереж ДТЕКу, Укртелекому, інших. Розробили котлован глибиною понад 15 м, демонтували стару частину тунелю довжиною у 27 метрів і побудували нову. Посилили з обох сторін і тунельну оправу, що примикає до нової ділянки (загальною довжиною понад 50 м). Уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі, налагодили безпекові системи руху поїздів», — прокоментував очільник столиці.

За його словами, перегінний тунель між «Деміївською» — «Либідською» знаходиться у складних гідрогеологічних умовах. Тому під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї.

Кошторисна вартість усього комплексу робіт склала 383 млн грн, що на 62 млн грн менше початкової вартості.

«Паралельно з відновлювальними роботами провели експертні дослідження з визначення причин виникнення ситуації», — додав Кличко.

Зокрема підтверджено, що її причиною є окремі помилки на етапі проєктування та неякісне виконання будівельно-монтажних робіт на етапі будівництва цієї ділянки тунелю, а саме:

оправа тунелю згідно з проєктом повинна експлуатуватися при значно меншому рівні ґрунтових вод;

оправу тунелю було збудовано неякісно з порушенням допусків монтажу кілець;

не виконано компенсаційних заходів (хімічного закріплення ґрунтів), зокрема, для унеможливлення впливу перерізуючих зусиль тунелю і місці зміни інженерно-геологічних умов основи;

жорсткість тунелю нижча проєктної — з причини застосування стінових блоків замість лоткових (зменшена товщина та відсутність ребер).

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«Крім того, проведеними лабораторними дослідженнями підтвердили грубі порушення при будівництві в частині відсутності хімічного закріплення ґрунтів навколо тунелю», — підсумував він.

Довідка Finance.ua:

Подільська окружна прокуратура оголосила підозру про службову недбалість двом посадовцям Київського метрополітену через затоплення синьої гілки між станціями «Деміївська» та «Либідська». Закриття метро коштувало Києву 138 млн грн збитків;

у Києві з 9 грудня для термінового проведення ремонту перегінного тунелю закрили рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки»;

13 грудня між станціями метро «Теремки» та «Деміївська» на «синій гілці» запрацював «човниковий рух» поїздів, які курсують з інтервалом 13 хв та 17 хв, в залежності від напрямку руху.

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