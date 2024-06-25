Кличко назвав причину аварії на синій гілці метро Києва — Finance.ua

Кличко назвав причину аварії на синій гілці метро Києва Сьогодні 16:15

Кличко назвав причину аварії на синій гілці метро Києва, Фото: kyivcity.gov.ua

Аварійна ситуація, яка виникла між станціями «Деміївська» та «Либідська», сталася через недотримання технологій будівництва 15 років тому. Поновити рух поїздів на ділянці планують на початку осені.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Триває ремонт на перегінному тунелі „синьої“ гілки метро — між станціями „Деміївська“ та „Либідська“. Вже точно встановлено, що аварійна ситуація там виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому», — зазначив Кличко.

За його словами, наразі будівельники завершили розробку котловану з кріпленням І, ІІ та ІІІ ярусів, а також хімічне закріплення ґрунтів затунельного масиву.

«Це дало змогу зупинити проникнення води в конструкції. Триває герметизація статичних тріщин та стиків оправи тунелю в місцях болтових з’єднань. Також провели обстеження технічного стану оправи перегінного тунелю по І колії між станціями „Деміївська“ та „Либідська“», — додав очільник міста.

Звіт про його стан буде оприлюднений після завершення всіх експертиз.

Кличко також наголосив, що фахівці докладають максимальних зусиль, щоб поновити рух поїздів на ділянці на початку осені.

«Роботи на будмайданчику тривають цілодобово. Після завершення ремонту — перед повноцінним відновленням руху — здійснять тестові пуски поїздів», — підсумував мер столиці.

Довідка Finance.ua:

у Києві з 9 грудня для термінового проведення ремонту перегінного тунелю закрили рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки»;

13 грудня між станціями метро «Теремки» та «Деміївська» на «синій гілці» запрацював «човниковий рух» поїздів, які курсують з інтервалом 13 хв та 17 хв, в залежності від напрямку руху.

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