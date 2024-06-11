Складні роботи завершено: Рух «синьою» гілкою метро Києва обіцяють запустити на початку осені — Finance.ua

Складні роботи завершено: Рух «синьою» гілкою метро Києва обіцяють запустити на початку осені Сьогодні 20:41 — Казна та Політика

Складні роботи завершено: Рух «синьою» гілкою метро Києва обіцяють запустити на початку осені

На будівельному майданчику між станціями метро «Деміївська» — «Либідська» роботи тривають цілодобово, щоб відновити рух поїздів «синьою» лінією метро на початку осені 2024 року.

Про це розповів в.о. начальника метрополітену Віктор Вигівський коментарі Суспільному.

Посадовець поінформував, на якій стадії зараз капітальний ремонт перегінного тунелю між станціями столичної підземки «Деміївська» — «Либідська».

«Ми зараз фактично дійшли до фінальної стадії робіт у котловані, демонтована верхня частина тунелю і взялися за демонтаж останніх елементів споруди тунелю», — розповів Віктор Вигівський.

За його словами, надалі фахівці візьмуться за монтаж нового монолітного тунелю.

«Безпосередньо ще виконуються роботи усередині тунелю та прилеглих ділянках. Це 27 метрів з одного боку і 25 — з іншого. Там уже виконані роботи, що стосується скажімо так „лікування“ тунелю і зараз триває робота для підсилення тунелю по периметру», — сказав очільник столичної підземки.

Ремонті роботи триватимуть до кінця літа, потім ще потрібно провести тестові пуски руху поїздів і після цього — вже відновлення руху потягів.

«Для себе ми дивимося по інтенсивності виконання, по роботах, які ми виконуємо, що запустити рух поїздів вдасться на початку осені», — прогнозує посадовець.

Він стверджує, що нині усі складні роботи фактично завершили.

«Основне питання було забезпечити ефективну роботу у самому котловані, не допустити винесення піску в котлован і доступу води. Цю роботу вже виконали. Далі, якщо вже демонтується тунель, то залишаються тільки роботи щодо монтажу тунелю і безпосередньо роботи в тунелі: прокладання колій, кабелів і запуск руху поїздів», — зазначив Вигівський.

Довідка Finance.ua:

у Києві з 9 грудня для термінового проведення ремонту перегінного тунелю закрили рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки»;

13 грудня між станціями метро «Теремки» та «Деміївська» на «синій гілці» запрацював «човниковий рух» поїздів, які курсують з інтервалом 13 хв та 17 хв, в залежності від напрямку руху.

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