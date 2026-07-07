День фінансів: податки для українців у Європі, заощадження в депозитах та ОВДП, випуск місцевих облігацій Сьогодні 17:45

Вівторок, 7 липня. Міжнародні резерви України зростають завдяки допомозі партнерів, українці активно вкладають свої гроші в депозити та облігації, а курс гривні знижується до долара та євро.

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Міжнародні резерви України

За даними Національного банку, міжнародні резерви України станом на 1 липня 2026 року складали $51,3 млрд. У червні резерви збільшилися на 12,1% завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти регулятором та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Також у Нацбанку повідомили , що в червні Україна отримала понад 15 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги.

Депозити vs. ОВДП

За даними НБУ, збереження облікової ставки на рівні 15% у червні підтримало високий попит населення на гривневі строкові депозити та облігації внутрішньої державної позики. Портфель гривневих ОВДП у власності фізичних осіб упродовж червня стабільно збільшувався. Його середньоденний обсяг був на 2,6 млрд грн більшим, ніж у травні.

Обсяг строкових гривневих депозитів фізичних осіб за місяць зріс на 6 млрд грн.

Зарплати в Польщі

Темпи зростання зарплат у Польщі помітно сповільнилися , а період стрімкого підвищення доходів, схоже, завершився. Експерти пояснюють це зниженням інфляції, обережнішою політикою роботодавців щодо витрат і змінами на ринку праці. Такі тенденції стосуються й українців, які працюють у Польщі.

👛 Багато українців у Європі досі вважають, що якщо дохід надходить на український рахунок ФОП, то податкові органи європейських країн не матимуть до нього жодного стосунку. На жаль, це міф. Все вирішує статус податкового резидентства. Якщо ви проживаєте в умовній Польщі чи Німеччині понад пів року, ця країна вважає вас «своїм» платником і вимагає податок з усього вашого світового доходу.

У новій статті Finance.ua розібрався, за що, кому і скільки зараз доводиться платити, як не потрапити у пастку подвійного оподаткування та чим відрізняються правила у топ-країнах Європи:

Найдинамічніші економіки Європи

За прогнозом МВФ, у найближчі роки українська економіка зростатиме більш ніж удвічі швидше за середній показник єврозони — за умови реалізації базового сценарію розвитку подій. Фонд очікує, що в 2027−2031 роках економіка країни зростатиме в середньому на 3,8% на рік, а найкращим може стати 2028 рік із показником близько 4,2%.

Водночас цей прогноз базується на припущенні, що війна поступово згасатиме, а після цього розпочнеться масштабна відбудова країни. Хто ще увійшов до числа найдинамічніших економік — читайте за посиланням

Випуск місцевих облігацій

НКЦПФР оновила правила випуску та обігу місцевих облігацій. Одне з ключових нововведень — місцевим радам більше не потрібно щоразу проходити повну процедуру реєстрації для кожної нової серії облігацій. Також скорочуються строки розгляду документів. Крім того, документи й надалі подаватимуться через електронні кабінети.

Бронювання працівників у сфері будівництва

Мінрозвитку оновило критерії визначення підприємств критично важливими для галузі будівництва. Для отримання чи підтвердження статусу критично важливого підприємства зі сфери будівництва, ремонтів та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, такі підприємства повинні мати два та більше відповідних чинних договорів, строк дії яких становить не менше шести місяців від дати звернення.

Курс гривні у червні

Середній офіційний курс гривні у червні послабився на 1,5% щодо долара США та на 0,1% щодо євро. У Національному банку пояснюють таку динаміку погіршенням ринкової кон’юнктури, а також зміцненням долара на світових фінансових ринках.

Крім того, за даними НБУ, у травні 2026 року банки ввезли в Україну готівкової іноземної валюти на 531,197 млн доларів в еквіваленті, що на 28% менше порівняно з квітнем. Це найнижчий показник із серпня 2023 року.

Європейський підхід до розрахунку прожиткового мінімуму

За словами Данила Гетманцева, в Україні досі тривають дискусії щодо того, скільки людині потрібно курток, шкарпеток чи купальників на кілька років. Натомість у більшості європейських країн застосовують інший підхід. Насамперед визначають обсяг повноцінного харчування, який можна об’єктивно розрахувати.

Вартість продуктів становить лише певну частку загальної суми, а решта коштів спрямована на житло, транспорт, ліки, одяг, освіту, культуру та інші повсякденні потреби.

Найприбутковіші компанії світу

Найприбутковіші компанії світу заробляють сотні мільярдів доларів на рік. Згідно з рейтингом Forbes Global 2000 , із 30 найприбутковіших компаній світу 16 базуються у США. До першої десятки увійшли вісім американських компаній, а перші чотири місця посіли технологічні корпорації із Західного узбережжя США.

Лідером за розміром прибутку стала Alphabet — материнська компанія Google, яка заробила 160 млрд доларів за останні 12 місяців. Далі розташувалися Microsoft із прибутком 125 млрд доларів, Apple — 123 млрд доларів і NVIDIA — 120 млрд доларів.

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