Як змінюється ринок праці: які спеціальності сьогодні найбільш популярні — Finance.ua

Як змінюється ринок праці: які спеціальності сьогодні найбільш популярні Вчора 08:00 — Особисті фінанси

Як змінюється ринок праці: які спеціальності сьогодні найбільш популярні

Наразі найбільший попит на українському ринку праці зафіксований на комп’ютерних та електричних інженерів.

Про це свідчать результати дослідження «Ринок праці інженерів та робітників з професійно-технічною освітою», яке провели експерти Київської школи економіки.

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Брак кандидатів — найбільша проблема набору працівників, особливо серед інженерних та кваліфікованих робітничих професій, сказано в дослідженні.

Інфографіка: Kyiv School of Economics

Попит на технічних фахівців на ринку праці

Найбільше інженерів шукали в галузі промисловості та ІТ. Інженери та робітники з професійно-технічною освітою складають 10% і 22% всіх вакансій у вибраних галузях відповідно.

Інфографіка: Kyiv School of Economics

Перелік найбільш затребуваних інженерів:

System/Network Administrator;

Інженер-конструктор;

Інженер-енергетик та головний енергетик;

Інженер;

Full-stack developer;

DevOps;

Інженер-електронік;

Інженер-програміст.

Інфографіка: Kyiv School of Economics

Найбільше інженерів шукають в Києві, Дніпропетровській та Львівській областях. Найбільший запит зараз на інженерів зі знаннями комп’ютреної та електричної інженерії.

За прогнозом аналітиків, за 5 років зросте затребуваність інженерів із знаннями механічної інженерії, а також ШІ, великі дані та кібербезпека.

«Брак програмістів із специфічними галузевими знаннями у промисловості та обороні виділяється як проблема також і в Україні», — сказано в дослідженні.

Інфографіка: Kyiv School of Economics

Частка безробітних

Найбільше безробітних серед класичних інженерних спеціальностей у віці — старше 35 років. Це може бути однією з цільових груп для навчання.

Інфографіка: Kyiv School of Economics

Інакша ситуація серед інженерів у сфері комп’ютеризації. Значно більша частка безробітних серед молоді (18−34 роки). Це потенційна група для програм з підвищення кваліфікації серед цієї категорії інженерів.

Також у таких сферах як інженерні професії та кваліфіковані технічні робітники зайнятість жінок ще менше: у таких секторах, як будівництво, добувна промисловість, сільське господарство, енергетиці (від 17 до 35%).

Нагадаємо, щоб допомогти бізнесу розв’язати проблему нестачі кадрів, Мінекономіки та Державна служба зайнятості працюють над посиленням в 5−10 разів потенціалу центрів профтехосвіти, які готують фахівців на запит роботодавців.

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