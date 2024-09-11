Як змінюється ринок праці: які спеціальності сьогодні найбільш популярні — Finance.ua

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Як змінюється ринок праці: які спеціальності сьогодні найбільш популярні

Особисті фінанси
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Як змінюється ринок праці: які спеціальності сьогодні найбільш популярні
Як змінюється ринок праці: які спеціальності сьогодні найбільш популярні
Наразі найбільший попит на українському ринку праці зафіксований на комп’ютерних та електричних інженерів.
Про це свідчать результати дослідження «Ринок праці інженерів та робітників з професійно-технічною освітою», яке провели експерти Київської школи економіки.
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Брак кандидатів — найбільша проблема набору працівників, особливо серед інженерних та кваліфікованих робітничих професій, сказано в дослідженні.
Інфографіка: Kyiv School of Economics
Інфографіка: Kyiv School of Economics

Попит на технічних фахівців на ринку праці

Найбільше інженерів шукали в галузі промисловості та ІТ. Інженери та робітники з професійно-технічною освітою складають 10% і 22% всіх вакансій у вибраних галузях відповідно.
Інфографіка: Kyiv School of Economics
Інфографіка: Kyiv School of Economics
Перелік найбільш затребуваних інженерів:
  • System/Network Administrator;
  • Інженер-конструктор;
  • Інженер-енергетик та головний енергетик;
  • Інженер;
  • Full-stack developer;
  • DevOps;
  • Інженер-електронік;
  • Інженер-програміст.
Інфографіка: Kyiv School of Economics
Інфографіка: Kyiv School of Economics
Найбільше інженерів шукають в Києві, Дніпропетровській та Львівській областях. Найбільший запит зараз на інженерів зі знаннями комп’ютреної та електричної інженерії.
За прогнозом аналітиків, за 5 років зросте затребуваність інженерів із знаннями механічної інженерії, а також ШІ, великі дані та кібербезпека.
«Брак програмістів із специфічними галузевими знаннями у промисловості та обороні виділяється як проблема також і в Україні», — сказано в дослідженні.
Інфографіка: Kyiv School of Economics
Інфографіка: Kyiv School of Economics

Частка безробітних

Найбільше безробітних серед класичних інженерних спеціальностей у віці — старше 35 років. Це може бути однією з цільових груп для навчання.
Інфографіка: Kyiv School of Economics
Інфографіка: Kyiv School of Economics
Інакша ситуація серед інженерів у сфері комп’ютеризації. Значно більша частка безробітних серед молоді (18−34 роки). Це потенційна група для програм з підвищення кваліфікації серед цієї категорії інженерів.
Також у таких сферах як інженерні професії та кваліфіковані технічні робітники зайнятість жінок ще менше: у таких секторах, як будівництво, добувна промисловість, сільське господарство, енергетиці (від 17 до 35%).
Нагадаємо, щоб допомогти бізнесу розв’язати проблему нестачі кадрів, Мінекономіки та Державна служба зайнятості працюють над посиленням в 5−10 разів потенціалу центрів профтехосвіти, які готують фахівців на запит роботодавців.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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