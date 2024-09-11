Як змінюється ринок праці: які спеціальності сьогодні найбільш популярні — Finance.ua

Як змінюється ринок праці: які спеціальності сьогодні найбільш популярні
Наразі найбільший попит на українському ринку праці зафіксований на комп’ютерних та електричних інженерів.
Про це свідчать результати дослідження «Ринок праці інженерів та робітників з професійно-технічною освітою», яке провели експерти Київської школи економіки.
Брак кандидатів — найбільша проблема набору працівників, особливо серед інженерних та кваліфікованих робітничих професій, сказано в дослідженні.
Попит на технічних фахівців на ринку праці
Найбільше інженерів шукали в галузі промисловості та ІТ. Інженери та робітники з професійно-технічною освітою складають 10% і 22% всіх вакансій у вибраних галузях відповідно.
Перелік найбільш затребуваних інженерів:
- System/Network Administrator;
- Інженер-конструктор;
- Інженер-енергетик та головний енергетик;
- Інженер;
- Full-stack developer;
- DevOps;
- Інженер-електронік;
- Інженер-програміст.
Найбільше інженерів шукають в Києві, Дніпропетровській та Львівській областях. Найбільший запит зараз на інженерів зі знаннями комп’ютреної та електричної інженерії.
За прогнозом аналітиків, за 5 років зросте затребуваність інженерів із знаннями механічної інженерії, а також ШІ, великі дані та кібербезпека.
«Брак програмістів із специфічними галузевими знаннями у промисловості та обороні виділяється як проблема також і в Україні», — сказано в дослідженні.
Частка безробітних
Найбільше безробітних серед класичних інженерних спеціальностей у віці — старше 35 років. Це може бути однією з цільових груп для навчання.
Інакша ситуація серед інженерів у сфері комп’ютеризації. Значно більша частка безробітних серед молоді (18−34 роки). Це потенційна група для програм з підвищення кваліфікації серед цієї категорії інженерів.
Також у таких сферах як інженерні професії та кваліфіковані технічні робітники зайнятість жінок ще менше: у таких секторах, як будівництво, добувна промисловість, сільське господарство, енергетиці (від 17 до 35%).
Нагадаємо, щоб допомогти бізнесу розв’язати проблему нестачі кадрів, Мінекономіки та Державна служба зайнятості працюють над посиленням в 5−10 разів потенціалу центрів профтехосвіти, які готують фахівців на запит роботодавців.
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