Кількість вакантних посад в органах влади досягла 35 тис. — Finance.ua
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Кількість вакантних посад в органах влади досягла 35 тис.

Казна та Політика
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Кількість вакантних посад в органах влади досягла 35 тис.
Кількість вакантних посад в органах влади досягла 35 тис.
На держслужбі спостерігається довготривалий тренд зі звільненням працівників, але це пов’язано в першу чергу зі скороченням кількості непотрібних посад.
Про це повідомила голова Нацагентства з держслужби Наталія Алюшина в інтерв’ю «Главкому».
«Отримані нами під час дослідження дані свідчать про відчутне скорочення кількості посад державної служби. Наголошую — саме посад. Наразі їх за штатним розписом 198 638. Це на 8 222 менше, аніж у першому кварталі. Кількість вакантних посад наразі складає 34 865, що майже на 6 тис. менше, ніж було у першому кварталі», — зазначила Алюшина.
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Голова Нацагентства наголосила, що зменшення відбувається за рахунок скорочення «мертвих» посад, а не відтоку людей.
«У процесі внутрішніх змін у держорганах людей звільняють, аби далі призначити на іншу посаду. Тому час від часу ми фіксуємо зростання кількості звільнень і призначень, що може відбуватися у межах одного органу через погодження нової штатної структури. Звісно, це не має стосунку до масових скорочень», — додала Алюшина.
При цьому голова Нацагентства з держслужби визнала, що на державній службі таки існують проблеми із кадрами.
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«Наявність упродовж тривалого часу великої кількості вакантних посад свідчить про відчутну проблему з кадрами на державній службі. Вакансії скорочуємо, але брак підготовлених людей дедалі гостріший. Так відбувається, оскільки публічний сектор в певних напрямках програє конкуренцію приватному. Адже державна служба за своєю природою менш гнучка і більш регламентована.
Але наразі я би не говорила про тотальне вимивання професійних кадрів. Скажімо, якщо наше Агентство оголошує вакансію державного експерта з профрозвитку, то отримує більше 100 резюме. Це явно свідчить про те, що публічний сектор має певні переваги. Заробітна плата в ньому сплачується регулярно і вчасно, збережено певні соціальні гарантії. Схема посадових окладів вже є прозорою, з огляду на нову систему оплати праці. Тож люди шукають у держсекторі стабільності, якої їм бракує у житті. Я упевнена, що ціннісна пропозиція державної служби може бути релевантною ринковим вимогам", — наголосила вона.
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