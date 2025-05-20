День фінансів: рейтинг найприбутковіших банків, початок роботи місії МВФ у Києві, нові санкції проти росії — Finance.ua

День фінансів: рейтинг найприбутковіших банків, початок роботи місії МВФ у Києві, нові санкції проти росії Сьогодні 17:45

Вівторок, 20 травня. Щороку в цей день в Україні відзначають День банківського працівника ― професійне свято представників фінансового сектору. До цього свята Finance.ua підготував статтю, де розповідає про те, як цифрові трансформації змінюють банківську сферу та якими навичками потрібно опанувати, щоб будувати успішну кар’єру:

Рейтинг найприбутковіших банків

Як свідчать дані Національного банку, ПриватБанк очолив рейтинг найприбутковіших банків у першому кварталі 2025 року з чистим прибутком 16,8 млрд грн, у трійці лідерів також державні Ощадбанк та Укрексімбанк з показниками 4,7 млрд грн та 2,4 млрд грн відповідно.

Місія МВФ розпочала роботу у Києві

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала в Києві з українською владою восьмий перегляд програми розширеного фінансування (EFF). Якщо результати перегляду позитивні — Фонд може схвалити виділення наступного траншу фінансування.

Голова Національного банку України Андрій Пишний зазначив , що Україна стартує з гарних позицій. Теми, які будуть предметом обговорення з Місією МВФ: фінансування потреб бюджету та забезпечення боргової стійкості; макроекономічна ситуація, процента та валютно-курсова політика НБУ; розвиток фінансового сектору; подальші кроки з розбудови інфраструктури фінансового ринку.

Нові санкції проти росії

Європейський Союз ухвалив 17-й пакет санкцій проти росії, який спрямований на майже 200 кораблів так званого «тіньового флоту». Водночас у ЄС вже розробляють наступні санкційні пакети, які мають посилити міжнародний тиск на росію та ізолювати її економіку й політику.

Також нові санкції проти росії запровадила Велика Британія. Санкції спрямовані на 100 об’єктів із військового, енергетичного та фінансового секторів, а також на осіб, причетних до інформаційної війни кремля проти України.

Крім того, лідери Британії, Франції і Канади вимагають від Ізраїлю зупинити його новий наступ у Секторі Гази, інакше погрожують ввести санкції.

Умови виходу США з переговорів щодо війни

Президент США Дональд Трамп, після телефонного дзвінка володимиру путіну та українському колезі Володимиру Зеленському, натякнув на можливість виходу Вашингтона з переговорів. За його словами, Штати можуть «відійти» від переговорів, якщо Білий дім вважатиме, що не може допомогти, оскільки в питанні врегулювання повномасштабної війни задіяні «дуже великі его».

Водночас Трамп заявив , що розглядає можливість збільшення постачання зброї Україні. Він наголосив, що досі вірить у мирне врегулювання війни.

Крім того, Трамп вважає , що Україна готова до припинення вогню, проте йому потрібен час, аби оцінити зусилля Києва для досягнення цієї мети.

Зі свого боку Зеленський запропонував США укласти угоду про вільну торгівлю.

Правила обов’язкового техогляду

Кабмін вніс зміни до правил проведення техогляду автомобілів в Україні. Контроль за дотриманням процедури посилять, а її вартість зросте. Якщо автомобіль не пройде оновлену перевірку, власнику загрожують штрафи, заборона експлуатації авто, анулювання ліцензії для перевізників та неможливість виїзду за кордон на власному авто.

Перехід на євро замість долара

Національний банк наразі не розглядає рішення щодо зміни основної курсоутворюючої валюти з долара США на євро, а лише вивчає це питання. Як зазначили у Нацбанку, перехід на євро як основної курсоутворюючої валюти не відбудеться найближчим часом. Передусім тому, що роль долара у розрахунках на міжбанківському ринку наразі залишається домінуючою.

До речі, якщо Україна приєднається до єдиного простору платежів у євро, це дозволить знизити вартість міжнародних платежів у євро для українських громадян та бізнесу. Загалом українці можуть заощадити до €100 млн.

Головні проблеми ринку праці

Як свідчать результати опитування ІЕД, брак робочої сили внаслідок призову та/або виїзду співробітників залишається головною перешкодою для ведення бізнесу у воєнний час.

Перша заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак заявляє , що в країні ще є резерви робочої сили — це люди економічно активного віку, які з різних причин не залучені до ринку праці.

🎬 Окрім проблем із працевлаштуванням, українців турбує й постійне подорожчання товарів та послуг. Так, за останній рік суттєво подорожчали продукти. На деякі види овочів ціни підскочили на 200−300 відсотків. Що подорожчало найбільше і що буде з інфляцією та цінами до кінця року — розповідаємо в новому відео на нашому YouTube-каналі:

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