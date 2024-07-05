День фінансів: рейтинг країн-боржників МВФ, міжнародні резерви України, бета-тест е-бронювання в «Дії» — Finance.ua

День фінансів: рейтинг країн-боржників МВФ, міжнародні резерви України, бета-тест е-бронювання в «Дії» Сьогодні 17:45

П’ятниця, 5 липня. Нацбанк планує підвищувати рівень фінансової грамотності українців, а в «Укренерго» анонсували день без відключень світла.

Список боржників МВФ. Борг України перед МВФ Борг України перед МВФ збільшився до $13,85 млрд після отримання траншу у розмірі $2,2 млрд, що робить її другим найбільшим боржником після Аргентини. Загальна сума непогашеної заборгованості перед МВФ станом на 4 липня 2024 року склала 150,44 млрд доларів.

негативний сценарій, у якому зберігається припущення про більш інтенсивну війну, що триватиме до кінця 2025 року. Додамо, що МВФ за підсумками четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF України оновив , у якому зберігається припущення про більш інтенсивну війну, що триватиме до кінця 2025 року.

найбільший ризик для базового прогнозу. У МВФ вважають , що ризики, пов’язані з війною — як за тривалістю, так і за інтенсивністю — це

Міжнародні резерви. Станом на 1 липня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, Станом на 1 липня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 37 894,2 млн дол. США. У червні вони знизилися на 2,9%, або $1,14 млрд. Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті.

Розвиток фінансової грамотності. В Україні затверджено Національну стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року, що сприятиме підвищенню фінансової обізнаності населення України. Це дасть змогу не лише підвищити рівень фінансової грамотності, а й поглибити фінансову інклюзію населення України, В Україні затверджено Національну стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року, що сприятиме підвищенню фінансової обізнаності населення України. Це дасть змогу не лише підвищити рівень фінансової грамотності, а й поглибити фінансову інклюзію населення України, зазначили в Нацбанку.

Новий законопроєкт про економічне бронювання. До Верховної Ради До Верховної Ради внесли ще один законопроєкт про «економічне бронювання» працівників за 20 400 грн. Установи, що бронюватимуть співробітників, повинні мати штатну чисельність працівників від 10 осіб. Зі свого боку керівник Мінцифри Михайло Федоров повідомив про старт бета-тесту електронного бронювання в «Дії».

До речі, ПФУ та ТЦК будуть обмінюватися інформацією.

наявність військово-облікового документу при перетині кордону Також з 17 липня стосуватиметься всіх чоловіків у віці від 18 до 60. Це може бути як паперовий, так і електронний документ.

День без відключень світла. З 9 по 24 липня в усіх областях З 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень: в кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області.

Поки росія намагається залишити українців без світла, наші Сили оборони не пасуть задніх. «У росії горить НПЗ» — один з найприємніших заголовків останніх місяців, які ми бачили у ЗМІ за останні пів року. У новій статті розповімо, який ефект мають атаки наших БПлА по НПЗ росіян та як це впливає на економіку окупантів:

Також є відеоверсія цього матеріалу:

Курс долара в липні. Протягом липня, за Протягом липня, за прогнозом представника Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, курс долара в Україні зафіксується близько 40,70 гривень. У Національного банку Україні є достатньо валютних резервів, аби стримати показники.

Водночас, як свідчить Макроекономічний та монетарний огляд НБУ, обмінний курс гривні в червні коливався в обидва боки під впливом ринкових чинників. Проте протягом місяця переважав помірний девальваційний тиск.

Українці вважають єОселю недоступною. Про це Про це свідчать результати дослідження, проведеного «Active Group». Найбільш ефективними способами розв’язати житлове питання в країні вважають соціальну оренду з правом викупу та компенсацію частини вартості державою.

Про іпотеку, банківські та мікрокредити розповідали спікери під час Ukrainian Credit Conference 2024. Понад 30 експертів зі світу кредитування зібралися для того, аби поділитися своїми практичними кейсами. Деталі виступів можна дізнатись тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.