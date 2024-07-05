Міжнародні резерви скоротились: у Нацбанку назвали причини — Finance.ua

Міжнародні резерви скоротились: у Нацбанку назвали причини Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Міжнародні резерви скоротились: у Нацбанку назвали причини

Станом на 1 липня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 37 894,2 млн дол. США. У червні вони знизилися на 2,9%.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП)», — заявили в НБУ.

Чинники, що впливали на динаміку міжнародних резервів у червні

1. Операції НБУ на валютному ринку України.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2 995,5 млн дол. США та викупив до резервів 0,9 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ в червні становив 2 994,6 млн дол. США, зменшившись порівняно з травнем на 2,7%.

2. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 2 431,7 млн дол. США. З цієї суми:

2 021,4 млн дол. США від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility;

407,3 млн дол. США — від розміщення валютних ОВДП;

3,0 млн дол. США — від Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 444,5 млн дол. США, з яких:

315,7 млн дол. США — обслуговування та погашення валютних ОВДП;

73,6 млн дол. США — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

12,6 млн дол. США — обслуговування та погашення боргу перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank;

42,6 млн дол. США — сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 247,6 млн дол. США.

3. Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У червні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 111,9 млн дол. США.

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Нагадаємо, Національний банк України у червні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,986 млрд доларів. Це на 2,9% менше, ніж у травні (3,072 млн доларів).

Населення України в червні 2024 року продало комерційним банкам готівкову та безготівкову валюту на 1,483 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,456 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 972,3 млн доларів.

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