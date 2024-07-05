Чого очікувати від долара в липні — прогноз — Finance.ua
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Чого очікувати від долара в липні — прогноз

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Чого очікувати від долара в липні — прогноз
Чого очікувати від долара в липні — прогноз
Протягом липня, за прогнозом експерта, курс долара в Україні зафіксується близько 40,70 гривень. У Національного банку Україні є достатньо валютних резервів, аби стримати показники.
Представник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, передають Факти ICTV, що значних змін у цьому місяці з вартістю валюти чекати не варто. Якихось непередбачуваних ситуацій з курсом гривні не очікується.

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«Липень, я думаю, буде абсолютно спокійний, тому що Нацбанк, з одного боку, керує курсом, а з другого боку, він відповідає за інфляцію. Тому, чим слабший курс гривні, тим вища інфляція. Інфляція зараз, в принципі, має підскочити, тому що підняли ціни на електрику. А інфляція — це індекс росту споживчих цін. Тобто, Нацбанк, з одного боку, має відповідати за курс, а з другого боку, щоб інфляція сильно не підскочила. Тому, я думаю, що липень буде десь в межах 40,7 гривні», — каже він.
Тому, як він резюмує, курс гривні буде під контролем, адже у регулятора є наразі 39 мільярдів доларів валютних резервів. Це дозволить стримати показники.
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