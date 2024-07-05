Які інструменти залучатиме Україна у разі негативного сценарію — прогноз МВФ
У МВФ вважають, що ризики, пов’язані з війною — як за тривалістю, так і за інтенсивністю — це найбільший ризик для базового прогнозу.
Про це ідеться в матеріалах МВФ, опублікованих на його сайті, передає «Інтерфакс-Україна».
Війна може вимагати додаткових витрат на проведення військових операцій у базовому режимі, зокрема за рахунок планової мобілізації. Тривала і більш інтенсивна війна за відсутності додаткової зовнішньої підтримки може зажадати застосування неоптимальних заходів (наприклад, скорочення державної допомоги або накопичення заборгованості за видатками), які можуть спричинити соціально-економічні потрясіння і погіршення прогнозу, зазначив Фонд.
Читайте також
Зазначається, що якщо серйозність потрясінь виведе країну за межі негативного сценарію, можливо, буде потрібно вжити додаткових нетрадиційних заходів, і влада має зобов’язання і можливості для їх реалізації. Наприклад, може йтися про додатковий податок до податку на доходи фізосіб та/або додатковий податок на предмети розкоші або акцизи, а також мобілізацію внутрішнього облігаційного фінансування в ще більшому масштабі.
Останнє може включати, за необхідності, адміністративні заходи до банків щодо володіння ОВДП в обумовленій сумі або мінімальний період, диференціюючи банки на основі індивідуальних умов ліквідності. Вторинні покупки НБУ держоблігацій також можуть послужити підтримкою первинному ринку, вважають у МВФ.
На думку Фонду, можна розглянути такі інструменти, як облігації, прив’язані до інфляції або обмінного курсу. Зрештою, у разі відновлення високого тиску на обмінний курс, але за збереження адекватного рівня резервів, під час коригування позиції грошово-кредитної політики можна було б розглянути певну комбінацію розширеного валютного контролю, а також активну валютну політику, йдеться в матеріалах.
Поділитися новиною