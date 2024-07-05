Які інструменти залучатиме Україна у разі негативного сценарію — прогноз МВФ Сьогодні 15:19

Які інструменти залучатиме Україна у разі негативного сценарію — прогноз МВФ

У МВФ вважають, що ризики, пов’язані з війною — як за тривалістю, так і за інтенсивністю — це найбільший ризик для базового прогнозу.

Про це ідеться в матеріалах МВФ, опублікованих на його сайті, передає «Інтерфакс-Україна».

Війна може вимагати додаткових витрат на проведення військових операцій у базовому режимі, зокрема за рахунок планової мобілізації. Тривала і більш інтенсивна війна за відсутності додаткової зовнішньої підтримки може зажадати застосування неоптимальних заходів (наприклад, скорочення державної допомоги або накопичення заборгованості за видатками), які можуть спричинити соціально-економічні потрясіння і погіршення прогнозу, зазначив Фонд.

Читайте також МВФ оновив негативний сценарій: поліпшив прогноз ВВП України на 2024 і погіршив на 2025

Зазначається, що якщо серйозність потрясінь виведе країну за межі негативного сценарію, можливо, буде потрібно вжити додаткових нетрадиційних заходів, і влада має зобов’язання і можливості для їх реалізації. Наприклад, може йтися про додатковий податок до податку на доходи фізосіб та/або додатковий податок на предмети розкоші або акцизи, а також мобілізацію внутрішнього облігаційного фінансування в ще більшому масштабі.

Останнє може включати, за необхідності, адміністративні заходи до банків щодо володіння ОВДП в обумовленій сумі або мінімальний період, диференціюючи банки на основі індивідуальних умов ліквідності. Вторинні покупки НБУ держоблігацій також можуть послужити підтримкою первинному ринку, вважають у МВФ.

Читайте також Глава Мінфіну повідомив, на що в першу чергу спрямують транш МВФ

На думку Фонду, можна розглянути такі інструменти, як облігації, прив’язані до інфляції або обмінного курсу. Зрештою, у разі відновлення високого тиску на обмінний курс, але за збереження адекватного рівня резервів, під час коригування позиції грошово-кредитної політики можна було б розглянути певну комбінацію розширеного валютного контролю, а також активну валютну політику, йдеться в матеріалах.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.