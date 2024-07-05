Глава Мінфіну повідомив, на що в першу чергу спрямують транш МВФ — Finance.ua
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Глава Мінфіну повідомив, на що в першу чергу спрямують транш МВФ

Казна та Політика
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Глава Мінфіну повідомив, на що в першу чергу спрямують транш МВФ
Глава Мінфіну повідомив, на що в першу чергу спрямують транш МВФ
Транш від МВФ у розмірі 2,2 млрд доларів не має чіткої прив’язки до цільових витрат. Але Мінфін направить ці гроші насамперед на соціальні витрати — пенсії, зарплати вчителів та лікарів.
Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону у четвер, 4 липня.
За його словами, гроші МВФ допомагають Україні фінансувати дефіцит бюджету.
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«Звичайно, вони не марковані, не мають чіткої прив’язки, на які саме цілі вони мають бути витрачені. Але з огляду на потребу у закритті саме соціальних витрат, ці кошти будуть насамперед спрямовані на соціальні витрати, на виплати пенсій, заробітних плат вчителів, лікарів та інші соціальні програми», — повідомив Марченко.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль 3 липня повідомив, що Україна отримала 2,2 мільярди доларів від Міжнародного валютного фонду.
За матеріалами:
Слово і Діло
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