Україна очікує отримати у вересні та грудні по 1,1 млрд доларів за програмою EFF — Марченко Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

Україна очікує отримати у вересні та грудні по 1,1 млрд доларів за програмою EFF — Марченко

Ключова умова для перегляду програми розширеного фінансування (EFF) у вересні вже виконана — перезавантаження Бюро економічної безпеки. Нині є низка технічних вимог, які в основному стосуються гуманітарної і фіскальної політики, які можуть бути виконані до зазначених термінів. Наступні перегляди програми, де Україна може отримати 2,2 млрд доларів, плануються на вересень та грудень.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону.

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«Ключова умова для перегляду саме у вересні вже виконана. Це прийняти закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Також є низка технічних вимог, які в основному стосуються гуманітарної і фіскальної політики. Я вважаю, що є всі підстави вважати, що вони всі будуть виконані до зазначених термінів. Два наступні перегляди — це вересень і грудень. Очікувані суми траншів — по 1,1 млрд доларів», — сказав Марченко.

Він зазначив, що в цілому обсяг кредитної програми складає 15,6 млрд доларів.

«Ми вже в рамках програми залучили половину коштів. (…) Якщо ми всі кроки зробимо, то ми зможемо залучити повністю всю суму коштів. 7,6 млрд доларів, якщо бути точним, ми вже отримали», — додав Марченко.

УНН За матеріалами:

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