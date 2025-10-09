Чи готові взяти Україну в ЄС: Зеленський назвав єдину перешкоду Сьогодні 13:23

Чи готові взяти Україну в ЄС: Зеленський назвав єдину перешкоду

Партнери хочуть бачити Україну в ЄС — абсолютна більшість підтримує це рішення. Протистоїть євроінтеграції України лише Угорщина, однак це не повинно стати перешкодою.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 8 жовтня, повідомляє РБК-Україна

«Немає вагань, абсолютна більшість. 26 країн підтримують це. Є деякі моменти. Але я розумію загальну атмосферу. В критичний момент голосування 26 країн будуть на нашому боці», — заявив президент.

Угорщина проти вступу України до ЄС. І це пояснюється передвиборчою кампанією прем’єра Віктора Орбана, який будує її на протистоянні всіх рішень Євросоюзу.

«Не на нашому боці Угорщина. Причина тільки одна — майбутні вибори в Угорщині. І саме Європейський Союз — цей напрям є головним тригером для передвиборчої кампанії чинного прем’єр-міністра в Угорщині. Він базує свою передвиборчу програму на тому, що, в принципі, критикує все, що Євросоюз пропонує», — додав Зеленський.

Простіше кажучи, як пояснив президент, Орбан своєю критикою рішень ЄС «підживлює» свій електорат на виборах. Україна наразі є інструментом в цій схемі, і її блокування щодо вступу в ЄС позитивно впливає на рейтинг його партії.

«Тому він буде робити все, щоб блокувати нас», — підсумував Зеленський.

Читайте також Із жовтня в країнах ЄС перевірятимуть усі банківські перекази в євро

Який є вихід

На думку президента, є кілька виходів із ситуації щодо блокування Угорщиною рішень ЄС та вступу України в блок зокрема.

Зеленський вважає, що вплинути на позицію Будапешту могла б зміна правил.

«Зміна правил проговорюється в кулуарах Європейського Союзу. Коли більшість ухвалює рішення. До цього треба йти. Наприклад, нещодавно я зустрічався з премʼєр-міністром Нідерландів. Це одна з найважливіших тем, про яку ми говорили», — заявив глава держави.

Однак він визнав, що європейці консервативні щодо змін правил, і це стосується не лише України — буде багато різних питань і викликів.

«Другий варіант — це, щоб партнери іншими важелями впливали на позицію прем’єр-міністра Угорщини. По-іншому поки що ніяк. Разом з Європейським Союзом ми вважаємо, що до кінця цього року Україна буде готова з шістьма кластерами», — підсумував президент.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.