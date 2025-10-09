День фінансів: ВР встановила нові пільги для військових, ВПО та бізнесу та нові бронювання Сьогодні 17:35

Сьогодні, 9 жовтня, Верховна Рада ухвалила низку важливих рішень.

Нові бронювання

ВР ухвалила закон, яким, зокрема, дозволяється бронювання підприємствами військовозобовʼязаних працівників, що не мають військово-облікових документів, або не уточнили дані або перебувають у розшуку. Деталі — тут.

Нові пільги для військових, ВПО та бізнесу

Водночас військові після полону отримуватимуть 50 тис. грн щомісяця.

Також Верховна Рада ухвалила закон, що впроваджує європейську модель підтримки агросектору.

а Кабмін оприлюднив список прифронтових громад, де вчителі отримуватимуть підвищену доплату.

План, як країна забезпечуватиме теплом та світлом

Кабінет Міністрів України затвердив розроблений Міністерством енергетики України план заходів щодо забезпечення сталого проходження регіонами України осінньо-зимового періоду 2025/26 року.

Додаткові перевірки бізнесу

У вересні податкова служба оновила план-графік перевірок компаній та підприємців. За новими даними, у 2025 році заплановано 4908 перевірок — це на 122 більше, ніж у попередньому варіанті. При цьому частину підприємств виключили зі списку, а нові — додали.

Ціна на газ для опалення

Кабмін продовжив покладання спеціальних обов’язків на НАК «Нафтогаз України» до 31 березня 2026 року, тобто зафіксував тариф на газ, який використовується для опалення та продається бюджетним установам.

Ціни на приватні будинки

Зросли ціни найбільше у Вінницькій, Волинській та Львівській областях. Найдешевші будинки — у східних та прифронтових регіонах. Ціни за посиланням

Сума сертифікатів «єВідновлення»

Українці, які є власниками зруйнованих квартир, які були в будинках-обʼєктах культурної спадщини, можуть отримувати житлові сертифікати на більші суми, ніж за житло в будинках, які такого статусу не мають.

🧐 Finance.ua в новому матеріалі детально розповідає про те, в яку ціну обійдеться отримання вищої освіти ще в чотирьох країнах Європи. Про це детально пишемо у статті:👇

Кліматична шкода від війни

Війна росії проти України завдала не лише людських і матеріальних втрат, а й колосальної шкоди довкіллю. За три роки її кліматичні наслідки оцінили у понад $43 мільярди — саме у стільки оцінюються збитки від тонн парникових викидів, спричинених бойовими діями та руйнуваннями через війну.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.