0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні запрацює експериментальний проєкт е-Розлучення через «Дію»

19
В Україні запрацює експериментальний проєкт е-Розлучення через «Дію»
В Україні запрацює експериментальний проєкт е-Розлучення через «Дію»
Уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо проведення державної реєстрації розірвання шлюбу в електронній формі — «е-Розлучення».
Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

Навіщо українцям розлучення онлайн

У Мін’юсті зазначили, що наразі процедура розлучення в Україні залишається непростою — через вимогу фізичної присутності обох заявників, а подекуди — через необхідність витрачання коштів на послуги адвоката. Це створює додаткові труднощі для громадян, які проживають за кордоном, у віддалених регіонах або мають обмежені фізичні можливості.
Читайте також
Запровадження цифрової послуги е-Розлучення зробить процес розірвання шлюбу простішим, безпечнішим і доступним у форматі онлайн.

Кому буде доступна послуга

Подружжя, яке не має спільних неповнолітніх дітей, матиме можливість подати заяву про розірвання шлюбу в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема за допомогою мобільного застосунку Дія, без відвідування відділу ДРАЦС.

Як працюватиме онлайн-розлучення через «Дію»

  1. Подання заяви. Заява оформлюється в «Дії». Система автоматично перевірятиме дані через державні реєстри — демографічний, податковий і реєстр актів цивільного стану.
  2. Підтвердження згоди. Згода обох сторін підтверджується за допомогою Дія.Підпису.
  3. Відеоконференція з працівником ДРАЦС. Реєстрація розлучення проводиться у форматі відеозв’язку з працівником відділу ДРАЦС у реальному часі.
  4. Отримання свідоцтва. Свідоцтво про розірвання шлюбу надсилається поштою кожному з колишнього подружжя на вказану адресу.
Читайте також
Важливо, що дата реєстрації призначатиметься не раніше ніж через місяць і два дні після подання заяви, але не пізніше ніж через рік від моменту її створення.
Сервіс працюватиме цілодобово, сім днів на тиждень, і буде доступний громадянам України з будь-якої країни світу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Дія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems