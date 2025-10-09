В Україні запрацює експериментальний проєкт е-Розлучення через «Дію»
Уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо проведення державної реєстрації розірвання шлюбу в електронній формі — «е-Розлучення».
Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.
Навіщо українцям розлучення онлайн
У Мін’юсті зазначили, що наразі процедура розлучення в Україні залишається непростою — через вимогу фізичної присутності обох заявників, а подекуди — через необхідність витрачання коштів на послуги адвоката. Це створює додаткові труднощі для громадян, які проживають за кордоном, у віддалених регіонах або мають обмежені фізичні можливості.
Запровадження цифрової послуги е-Розлучення зробить процес розірвання шлюбу простішим, безпечнішим і доступним у форматі онлайн.
Кому буде доступна послуга
Подружжя, яке не має спільних неповнолітніх дітей, матиме можливість подати заяву про розірвання шлюбу в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема за допомогою мобільного застосунку Дія, без відвідування відділу ДРАЦС.
Як працюватиме онлайн-розлучення через «Дію»
- Подання заяви. Заява оформлюється в «Дії». Система автоматично перевірятиме дані через державні реєстри — демографічний, податковий і реєстр актів цивільного стану.
- Підтвердження згоди. Згода обох сторін підтверджується за допомогою Дія.Підпису.
- Відеоконференція з працівником ДРАЦС. Реєстрація розлучення проводиться у форматі відеозв’язку з працівником відділу ДРАЦС у реальному часі.
- Отримання свідоцтва. Свідоцтво про розірвання шлюбу надсилається поштою кожному з колишнього подружжя на вказану адресу.
Важливо, що дата реєстрації призначатиметься не раніше ніж через місяць і два дні після подання заяви, але не пізніше ніж через рік від моменту її створення.
Сервіс працюватиме цілодобово, сім днів на тиждень, і буде доступний громадянам України з будь-якої країни світу.
