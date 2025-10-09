В Україні запрацює експериментальний проєкт е-Розлучення через «Дію» Сьогодні 19:35

В Україні запрацює експериментальний проєкт е-Розлучення через «Дію»

Уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо проведення державної реєстрації розірвання шлюбу в електронній формі — «е-Розлучення».

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

Навіщо українцям розлучення онлайн

У Мін’юсті зазначили, що наразі процедура розлучення в Україні залишається непростою — через вимогу фізичної присутності обох заявників, а подекуди — через необхідність витрачання коштів на послуги адвоката. Це створює додаткові труднощі для громадян, які проживають за кордоном, у віддалених регіонах або мають обмежені фізичні можливості.

Читайте також Кредити в шлюбі: хто має повернути борг у разі розлучення

Запровадження цифрової послуги е-Розлучення зробить процес розірвання шлюбу простішим, безпечнішим і доступним у форматі онлайн.

Кому буде доступна послуга

Подружжя, яке не має спільних неповнолітніх дітей, матиме можливість подати заяву про розірвання шлюбу в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема за допомогою мобільного застосунку Дія, без відвідування відділу ДРАЦС.

Як працюватиме онлайн-розлучення через «Дію»

Подання заяви. Заява оформлюється в «Дії». Система автоматично перевірятиме дані через державні реєстри — демографічний, податковий і реєстр актів цивільного стану. Підтвердження згоди. Згода обох сторін підтверджується за допомогою Дія.Підпису. Відеоконференція з працівником ДРАЦС. Реєстрація розлучення проводиться у форматі відеозв’язку з працівником відділу ДРАЦС у реальному часі. Отримання свідоцтва. Свідоцтво про розірвання шлюбу надсилається поштою кожному з колишнього подружжя на вказану адресу.

Читайте також Як ділити житло після розлучення — інструкція ЛУН

Важливо, що дата реєстрації призначатиметься не раніше ніж через місяць і два дні після подання заяви, але не пізніше ніж через рік від моменту її створення.

Сервіс працюватиме цілодобово, сім днів на тиждень, і буде доступний громадянам України з будь-якої країни світу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.